Самрук-Казына купил 100% акций АО "КазТрансГаз" за 1 тенге

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9 ноября также прекращено действие договора доверительного управления, заключенного 11 марта 2021 года между КМГ и Фондом.
Передача акций КТГ фонду осуществлена во исполнение поручения совета по управлению Фондом "Самрук-Казына" под председательством Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Н. А. Назарбаева от 3 июня 2020 года, а также поручения главы государства К. К. Токаева о создании национального оператора по разведке, добыче и транспортировке газа, данного на расширенном заседании правительства 26 января 2021 года", - рассказали в пресс-службе КМГ.
В компании отметили, что сделке предшествовало выполнение ряда юридических и финансовых условий, в том числе получение согласований кредиторов КМГ и соответствующих государственных органов. На первом этапе в октябре 2020 года КМГ рефинансированы еврооблигации на сумму 750 млн долларов США, при этом в новых условиях была предусмотрена возможность вывода КТГ. В ходе следующего этапа в июне 2021 года было получено согласие остальных держателей еврооблигаций КМГ на выделение КТГ.
Кроме того, проведение сделки было согласовано с банками-кредиторами КМГ, в том числе путем рефинансирования отдельных займов. Одним из этапов работы также стало принятие постановления Правительства РК "Об отчуждении стратегического объекта" от 8 ноября 2021 года, согласно которому КМГ разрешено проведение сделки по отчуждению 100% пакета акций КТГ в пользу Фонда путем заключения договора купли-продажи.
В настоящее время всеми кредиторами КМГ одобрено выделение КТГ в отдельную дочернюю компанию Фонда. При этом консолидированная финансовая отчетность КМГ за девять месяцев 2021 года будет включать финансовую отчетность КТГ. Начиная с 9 ноября КМГ прекратит признание КТГ, и в консолидированном отчете об изменениях в капитале за 2021 год результат сделки по передаче КТГ будет отражен как "прочие распределения акционеру", - проинформировали в пресс-службе.
Также отмечается, что долг КМГ в результате выделения КТГ снизится на 1,1 млрд долларов США (на 1,6 млрд долларов, включая выданные гарантии).
КТГ входил в состав КМГ с момента создания национальной компании в 2002 году. За это время КМГ в капитал КТГ было вложено около 143 млрд тенге в виде денег и имущества. При этом активы КТГ выросли более чем в 20 раз - со 125 млрд до 2,5 трлн тенге, капитал - с 61 млрд до 1,6 трлн тенге, выручка - с 85 до 900 млрд тенге в год. С момента создания КТГ в Казахстане построены и введены в эксплуатацию более 10 тыс. километров магистральных газопроводов. На сегодняшний день КТГ управляет более 20 тыс. километрами магистральных газопроводов и более 56 тыс. километрами газораспределительных сетей", - заключили в КМГ.