Сельхозярмарка Акмолинской области проходит в столице

Нур-Султан. 26 сентября. Kazakhstan Today - Сегодня в столице проходит сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

На территории ТРЦ "Хан-Шатыр" сельхозтоваропроизводители региона представили более 435 тонн продукции. Жители и гости города смогут приобрести свыше 50 наименований продуктов питания местных производителей. Цены на всю реализуемую продукцию значительно ниже рыночных, сообщает управление внутренней политики.

Предприятиями соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы. На каждом павильоне есть антисептики, продавцы реализуют товар в средствах индивидуальной защиты.

Всего аграрии области привезли 75 тонн мясных и колбасных изделий, 4,3 тонны свежей рыбы, порядка 35 тонн молока и молочной продукции, более 40 тонн муки, 143,2 тонн картофеля и овощей. Также в ассортимент реализуемой продукции входят кондитерские, макаронные изделия, крупы, молочные продукты, мед, а также сувенирная продукция и другое.

На ярмарке представлены птицефабрики, молочные и мясные предприятия, бренды которых известны по всей Республике и за ее пределами, такие как АО "АстанаОним", ТОО "Гормолзавод", ТОО "Садовое", ТОО "Натиже", ТОО АФ "Родина", ТОО МПК "Бижан", ТОО "Красноярские колбасы", ТОО "Айбат",

Постоянный посетитель ярмарки, житель столицы Светлана Ряснова сегодня пришла пораньше.

Постоянно прихожу сюда, чтобы купить натуральные качественные продукты по вполне умеренным ценам. Акмолинская область славится продукцией многих предприятий. Мне более всего нравится продукты фирмы "Родина", поэтому уже приобрела молочную продукцию. Покупками сегодня очень довольна", - отметила она.

К слову, на постоянной основе поставками сельскохозяйственной продукции занимаются порядка 130 предприятии региона. Осуществляют поставку своей продукции порядка 45 объектов в городе Нур-Султан.

В столице действуют 3 специализированных магазинов AQMOL, где цены на продукцию акмолинских товаропроизводителей значительно ниже.

В целом сельхозтоваропроизводителями с начала этого года на рынок столицы реализовано 93,8 тыс. тонн молочных продуктов, 19,1 тыс. тонн мяса и мясопродуктов, 193,2 млн штук яиц.

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