Схемы формирования общего биржевого рынка стран ЕАЭС рассмотрели в ЕЭК

Фото: eec.eaeunion.org

Москва. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Формирование общего биржевого рынка товаров Евразийского экономического сообщества в части оказания расчетно-клиринговых и логистических услуг рассмотрели члены Евразийской экономической комиссии, сообщает - Формирование общего биржевого рынка товаров Евразийского экономического сообщества в части оказания расчетно-клиринговых и логистических услуг рассмотрели члены Евразийской экономической комиссии, сообщает пресс-служба ЕЭК.

В совещании приняли участие представители бирж, расчетно-клиринговых организаций и операторы товарных поставок стран Союза, а также Республики Узбекистан как государства-наблюдателя при ЕАЭС.

Как подчеркнул министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев, сегодня работа по формированию биржевого рынка товаров ЕАЭС выходит на первый план.

Перед нами стоит задача стыковки национальных бирж, чтобы наши биржи сами формировали цены, а не ориентировались на Запад", - отметил Глазьев.









Участники совещания констатировали, что практика оказания расчетно-клиринговых услуг на товарных биржах стран Союза имеет определенные отличия. Так, на биржах Казахстана и России созданы клиринговые организации, которые оказывают услуги по проведению расчетов по совершенным сделкам, причем клиринговые организации в России подлежат обязательной аккредитации в Центробанке России. Белорусская универсальная товарная биржа оказывает услуги по проведению расчетов самостоятельно.

Практика оказания логистических услуг на товарных биржах государств Союза также имеет свои особенности. Так, в России создан институт операторов поставок, аккредитованных в Центробанке России, для оказания логистических услуг на товарных биржах. В Беларуси логистические услуги по биржевым сделкам оказывают организации, зарегистрированные в реестре биржи, в Казахстане для поставок биржевых товаров используется инфраструктура участников сделок.





По итогам обсуждения представители бирж, расчетно-клиринговых и логистических организаций стран Союза отметили, что существующая практика позволяет проводить расчеты и поставку товаров по биржевым сделкам с участием нерезидентов из государств ЕАЭС и не препятствует формированию общего биржевого рынка товаров ЕАЭС. В то же время участники совещания подчеркнули, что необходимо согласовать отдельные технические и организационные условия", - сообщается на сайте организации.

Следующее заседание рабочей группы по формированию общего биржевого рынка товаров ЕАЭС пройдет в ноябре.

Для справки:

Рабочая группа по вопросам формирования общего биржевого рынка товаров в рамках ЕАЭС была создана в апреле 2021 года. В нее вошли представители уполномоченных органов стран союза, бирж и производителей биржевых товаров государств-членов, а также представители комиссии. Формирование общего биржевого товарного рынка союза предусмотрено стратегией-2025. Концепцию формирования общего биржевого товарного рынка союза планируется утвердить до середины 2023 года, а программу ее реализации - до 31 декабря 2024 года.