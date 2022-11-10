Смаилов подписал постановление об отчуждении свыше 94 млн простых акций "КазМунайГаза"

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Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министра Казахстана Алихан Смаилов подписал постановление правительства Республики Казахстан "О некоторых вопросах передачи в конкурентную среду акций акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз".
Акционерному обществу "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" в установленном законодательством порядке произвести отчуждение простых акций акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз" в количестве не более 94 109 125 простых акций, что составляет не более 15,42% от общего количества размещенных акций компании по цене, количеству и структуре, определяемым решением совета директоров фонда, утверждаемым решением единственного акционера фонда", - сообщается в постановлении, опубликованном на сайте премьер-министра.
Отмечается, что постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Ранее председатель правления АО "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев заявил, что в рамках предложения фонд "Самрук-Казына", которому принадлежит 90,42% выпущенных и размещенных акций АО "КазМунайГаз", намерен предложить к продаже до 30 миллионов 505 тысяч 974 простых акций, что составляет до 5% от общего объема количества выпущенных и размещенных акций.
Таким образом, после предложения фонду "Самрук-Казына" будет принадлежать не менее 85% АО "НК "КМГ". Как вы знаете, у нас есть еще акционер Национальный банк Казахстана", - пояснил он.