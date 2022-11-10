Смаилов подписал постановление об отчуждении свыше 94 млн простых акций "КазМунайГаза"

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Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Ремонт на терминалах Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) полностью может быть завершен в течение двух-трех недель. Об этом сообщил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в кулуарах сената.

По его словам, в октябре планировалось завершить ремонт двух выносных причальных устройств (ВПУ) на КТК, но из-за сложных погодных условий эти работы приостанавливались.

Я думаю, что в ближайшие 2-3 дня завершится ремонт на первом выносном причальном устройстве и на втором устройстве сразу же после этого начнется ремонт. И также в ближайшие, может быть, недели две-три, и по нему должны быть завершены ремонтные работы", - цитирует Смаилова Sputnik.kz .

Но в целом, учитывая, что у нас на Карачаганаке был ремонт, связанный с аварией газосепарационной установки, а также в связи с тем, что был ремонт на Оренбургском ГПЗ, Карачаганакское месторождение чуть уменьшило добычу жидких углеводородов и газа, соответственно, ремонт на КТК не сказался на возможностях экспорта. То есть сколько мы производили, столько и экспортировали", - пояснил премьер.

По его словам, план по поступлениям в республиканский бюджет и Национальный фонд Казахстана перевыполняется.

Мы не ожидаем какого-либо снижения поступлений в бюджет и в Нацфонд... Благодаря конъюнктуре и тем ценам, которые сейчас формируются на мировых рынках нефти, у нас все поступления и в Нацфонд, и в республиканский бюджет от нефтегазового сектора ожидаются в полном объеме", - цитирует премьер-министра Zakon.kz.

Он отметил, что по Нацфонду по году было запланировано поступление от нефтяного сектора 3,9 трлн тенге. По итогам 10 месяцев уже этот план перевыполняется на 1 трлн тенге.

Что касается поступления в республиканский бюджет от экспортной таможенной пошлины, у нас было запланировано 1,8 трлн тенге за год, по итогам 10 месяцев уже 1,4 трлн тенге поступило, и в ближайшие два месяца эти суммы оставшиеся тоже поступят", - добавил премьер.

Кроме того, премьер-министр сообщил журналистам, что в Казахстане разработана специальная дорожная карта по диверсификации экспорта нефти.

В частности, это направление через Актауский порт на порт Баку и оттуда в направлении Баку - Тбилиси - Джейхан (трубопровод)", - сказал Смаилов.

Также через порт Баку казахстанская нефть может быть транспортирована по нефтепроводам Баку - Супса и Баку - Батуми.

Плюс есть направление по железной дороге из Атырау в сторону Батуми и в сторону Узбекистана. А также есть направление КНР. Сейчас ведется работа по расширению и по увеличению потенциала экспорта нефти по данным направлениям", - сказал глава правительства.

В частности, сообщил он, уже есть договоренность с 1 января следующего года транспортировать через нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан 1,5 млн тонн казахстанской нефти. "Прорабатывается дальнейшее его увеличение до 6-6,5 млн тонн", - добавил Смаилов.

Он также сообщил, что компания "Тенгизшевройл" удвоила количество вагонов-цистерн и уже начала пилотные отгрузки по железной дороге в сторону Батуми и Узбекистана.

То есть по всем направлениям нами работа соответствующая ведется - и совместно с нашими недропользователями, и совместно с нашими коллегами в соседних странах. Кстати говоря, с их стороны есть полное понимание и поддержка в этом вопросе: они готовы предоставить свои транзитные возможности и готовы сотрудничать с Казахстаном по этим вопросам", - подчеркнул премьер.