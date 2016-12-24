СМИ: Казинвестбанк допустил технический дефолт

Алматы. 24 декабря. Kazakhstan Today - Казинвестбанк допустил технический дефолт, сообщили источники в финансовых кругах, пишет Forbes.kz

По данным источников в пятницу, 23 декабря, Казинвестбанк приостановил выдачу наличных физлицам с депозитов. Кроме этого, как стало известно журналисту издания от сотрудников финансового отдела одной алматинской компании, через систему банка не проходят платежи юридических лиц. По информации источников, банк допустил технический дефолт, передает Kazakhstan Today.

Круглосуточный контактный центр, указанный на сайте БВУ, не отвечает. Также на сайте нет никакой информации о происходящем в финансовом учреждении. Последние размещенные новости датированы 21 декабря. Одна из них сообщает, что на четверг, 22 декабря, было запланировано проведение внеочередного общего собрания акционеров банка. На повестку дня был вынесен один вопрос: утверждение устава АО "Казинвестбанк" в новой редакции.

Как рассказали порталу источники, судьба банка будет решаться в понедельник. Вопрос в том, какое решение примет регулятор: спасать БВУ или позволить ему обанкротиться. По некоторой информации, такая же участь ждет еще один казахстанский банк, входящий в топ-20 крупнейших в Казахстане.

Как напоминает издание, регулятор своим постановлением с 1 ноября 2016 на три месяца приостановил лицензии АО "Казинвестбанк" и АО "Дельта Банк" на прием депозитов физических лиц и открытие банковских счетов физических лиц.

В конце октября 2016 Нацбанк РК дал согласие на приобретение статуса крупного участника банка Джанабекову Нуржану Кумискалиевичу.

Согласно финансовой отчетности за III квартал 2016, активы банка на 30 сентября составили 326,9 млрд тенге.

В ноябре 2016 Казинвестбанк сообщил KASE о получении займа на кредитование клиентов в размере $30 млн.

Казинвестбанк - коммерческий банк, оказывающий услуги крупному и среднему бизнесу. Был зарегистрирован в мае 1994. Первоначально он специализировался в основном на операциях, связанных с привлечением инвестиций в казахстанские предприятия и с приватизацией государственных пакетов акций казахстанских предприятий. В 2004 банк получил расширенную лицензию на предоставление основных банковских услуг.

Финансовый институт занял 20-е место в Ренкинге банков Казахстана 2016 года, составленном Forbes Kazakhstan и 21-ю строчку в рейтинге 25 самых быстрорастущих компаний Казахстана - 2016. Согласно данным этого рейтинга, процентные доходы банка выросли с 7,17 млрд тенге в 2014 году до 8,76 млрд тенге в 2015, или на 22,1?%.

Доходы от операций с производными финансовыми инструментами составили 6,9 млрд тенге, из них 1,17 млрд тенге реализованной прибыли по своп-договорам с Нацбанком.

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