СПК Алматы присвоен международный кредитный рейтинг

Алматы. 26 ноября. Kazakhstan Today - Социально-предпринимательской корпорации Алматы присвоен кредитный рейтинг международного рейтингового агентства Fitch Ratings - долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") в иностранной и национальной валюте "BBB-", передает Kazakhstan Today.

Как отметил в ходе онлайн-брифинга на площадке региональной службы коммуникаций председатель правления АО "Социально-предпринимательская корпорация "Алматы" Аскар Билисбеков, в Казахстане социально-предпринимательская корпорация впервые получает международный кредитный рейтинг в инвестиционной категории.

Данный рейтинг означает хорошую кредитоспособность, низкие ожидания по кредитам, способность своевременно погашать финансовые обязательства оценивается как адекватная. Дальнейшие этапы развития СПК и точки роста - это выпуск облигационных займов на внешних рынках капитала", - отметил Билисбеков.

По его словам, Fitch рейтинговал СПК Алматы на основе методологии рейтингования компаний, связанных с государством, так как СПК находится в собственности акимата города Алматы и получает финансирование из городского бюджета для осуществления своей деятельности.

Так, в 2015-2020 годах СПК Алматы получила льготные кредиты на сумму 46 млрд тенге для финансирования городского фонда продовольственной безопасности и стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары.

Вопрос стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары в Алматы находится на особом контроле. Так, главными механизмами сдерживания цен в СПК Алматы являются:

- продуктовая интервенция из стабилизационного фонда;

- привлечение субъектов предпринимательства (торговые сети, крупные поставщики) путем предоставления льготного займа;

- деятельность ярмарок выходного дня и 28 торговых павильонов, которые предоставляют населению СЗПТ по ценам ниже среднерыночных.

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