Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE повысился до 333,68 тенге за доллар

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Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE повысился до 333,68 тенге за доллар11.06.2018
Экономика  11:17

Алматы. 11 июня. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге повысился до 333,68 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

По результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 333,68 тенге за доллар (-0,34 тенге), объем торгов - 19 850 тыс. USD (-128 900 тыс. USD), говорится в сообщении биржи.

В торгах приняли участие 18 членов валютного рынка KASE.
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