Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE повысился до 327,89 тенге за доллар

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Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE повысился до 327,89 тенге за доллар16.01.2018
  • Фото; m.vesti
Экономика  15:54

Алматы. 16 января. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) во вторник по сравнению с понедельником повысился на 1,52 тенге до 327,89 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

"Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 327,89 тенге за доллар (-1,52 тенге), суммарный объем торгов - 311 800 тыс. USD (+227 200 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.

В торгах приняли участие 24 банка.

Также сообщается, что на дневной сессии по результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 327,54 тенге за доллар США при объеме торгов 99 200 тыс. долларов США.

Средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 401,65 тенге за евро при объеме торгов 100 тыс. евро.

Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,8150 тенге за рубль при объеме торгов 5 000 тыс. рублей.
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