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Средневзвешенный курс тенге на KASE повысился до 383,11 тенге за доллар США

11.07.2019, 17:55 4888
Алматы. 11 июля. Kazakhstan Today - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами на следующий рабочий день или на второй рабочий день после дня торгов, передает Kazakhstan Today.
 
Средневзвешенный курс тенге по итогам торгов повысился на 1,24 тенге и составил 383,11 тенге за доллар США.
 
В торгах приняли участие 24 члена KASE.
 

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