Средневзвешенный курс тенге на KASE повысился до 383,11 тенге за доллар США

Алматы. 11 июля. Kazakhstan Today - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами на следующий рабочий день или на второй рабочий день после дня торгов, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс тенге по итогам торгов повысился на 1,24 тенге и составил 383,11 тенге за доллар США.

В торгах приняли участие 24 члена KASE.

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