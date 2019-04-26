Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 379,86 тенге за доллар

Алматы. 25 апреля. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в четверг п сравнению со средой понизился на 1,30 тенге, до 379,86 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 379,86 тенге за доллар (+1,30 тенге), суммарный объем торгов - 91 784 тыс. USD (-16 952 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.

Также отмечается, что средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 5,9050 тенге за рубль (-0,0273 тенге), суммарный объем торгов - 30 000 тыс. рублей (+11 900 тыс. рублей).

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