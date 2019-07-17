Срок выплаты вкладчикам АО "Банк Астаны" продлен до 26 января 2020 года

Нур-Султан. 16 июля. Kazakhstan Today - Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) сообщил о продлении срока выплаты вкладчикам АО "Банк Астаны" до 26 января 2020 года, передает Kazakhstan Today.

У вкладчиков АО "Банк Астаны" появилась возможность еще в течение полугода получать возмещение от Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД) во всех филиалах и отделениях АО "Евразийский банк" (банк-агент). Соответствующее соглашение подписано между КФГД и АО "Евразийский банк", - сообщили в пресс-службе фонда.

Таким образом, обязательства КФГД перед вкладчиками АО "Банк Астаны" погашены на 98,4%. Оставшиеся 1,6% - это в основном небольшие остатки на счетах, за получением которых люди, как правило, не торопятся. 64% вкладчиков АО "Банк Астаны" имели депозиты менее одной тысячи тенге, 79% вкладчиков - менее пяти тысяч тенге. Количество пока не обратившихся за выплатой вкладчиков АО "Банк Астаны" составляет 216 000 человек", - отметили в пресс-службе.

Между тем вкладчики АО "Банк Астаны" продолжают обращаться в банк-агент. В течение последнего месяца поступало от 34 до 115 заявлений в день, сумма выплат составляла от 1,7 до 9,6 млн тенге ежедневно.

КФГД и АО "Евразийский банк" считают целесообразным и далее обеспечить вкладчикам АО "Банк Астаны" возможность обратиться за возмещением в своем городе, в своем районе и получить быстрое и удобное обслуживание. Банк-агент располагает 17 филиалами и 114 отделениями в 33 городах Казахстана, а сама операция выдачи или перевода денег не превышает 15 минут. Найти ближайшее отделение и проверить, есть ли очередь, можно на веб-сайте eubank.kz. За возмещением можно обратиться в любое отделение в любой рабочий день до 26 января 2020 года.

Единственный необходимый документ для вкладчика - это удостоверение личности и заявление, бланк которого можно получить и заполнить в отделении банка-агента. Допускается и подача заявления доверенным лицом - в этом случае понадобится нотариально удостоверенная доверенность на получение возмещения.

КФГД выплачивает возмещение по вкладам, текущим счетам и платежным карточкам, открытым в АО "Банк Астаны": по депозитам в тенге - на сумму депозита с учетом капитализированного вознаграждения, но не более 10 млн тенге; по депозитам в иностранной валюте - на сумму депозита с учетом капитализированного вознаграждения, но не более 5 млн тенге. Возмещение по депозитам в иностранной валюте выплачивается в тенге (для расчета применяется рыночный курс обмена валют на 9 января 2019 года).

По депозитам одного вкладчика, размещенным в АО "Банк Астаны" одновременно в тенге и в иностранной валюте, выплачивается совокупное возмещение до 15 миллионов тенге, при этом по депозиту в иностранной валюте - не более эквивалента 5 миллионов тенге.

Депозиты 267 420 вкладчиков АО "Банк Астаны" (99,6%) защищены гарантией в полном объеме. Эти вкладчики уже получили или вправе получить возмещение на полную сумму депозита с учетом накопленного (капитализированного) вознаграждения в банке-агенте.

26 ноября 2018 года Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы принял решение о принудительной ликвидации АО "Банк Астаны".

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