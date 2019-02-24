Вкладчикам "Банка Астаны" выплачено 30,7 млрд тенге, или 82% от суммы обязательств

Астана. 1 февраля. Kazakhstan Today - Вкладчикам "Банка Астаны" на сегодняшний день выплачено 30,7 млрд тенге, или 82% от суммы обязательств, передает Kazakhstan Today.

Евразийский банк 26 января начал выплату возмещения вкладчикам АО "Банк Астаны" из средств Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД). 26-27 января отделения Евразийского банка для физических лиц работали по всему Казахстану в усиленном режиме: с 8.00 до 22.00 - в субботу, с 8.00 до 20.00 - в воскресенье. С понедельника, 28 января, отделения Евразийского банка продолжили работу в обычном режиме, сообщили в пресс-службе КФГД.

Отмечается, что дополнительно к филиальной сети Евразийского банка работают специально созданные центры выплат в городах Алматы, Астане, Шымкенте, Актау, Караганде, Павлодаре и Атырау. С 4 февраля специальные центры выплат будут работать в режиме с 09.00 до 19.00 в будние дни, с 09.00 до 16.00 - в субботу. С 18 февраля 2019 года центры выплат прекращают работу в связи со снижением потока клиентов АО "Банк Астаны" и нагрузки на отделения.

На момент начала выплаты общая сумма обязательств КФГД по выплате возмещения вкладчикам АО "Банк Астаны" составила 37,5 млрд тенге. По состоянию на 1 февраля через банк-агент Евразийский банк выплачено 30,7 млрд тенге - 82% от общей суммы обязательств", - уточнили в пресс-службе.

В банк-агент за возмещением уже обратились более 30 тыс. вкладчиков АО "Банк Астаны". 37% от обратившихся имели депозиты до 50 тыс. тенге, еще 31% - до одного миллиона тенге. 14% вкладчиков имели депозиты от 1 до 3 млн тенге, еще 0,5% - до 5 млн тенге, 17,5% - более 5 млн тенге. Максимальная сумма выплаты в банке-агенте составила 15 млн тенге.

Депозиты 267 420 вкладчиков АО "Банк Астаны" гарантируются в полном объеме. Эти вкладчики вправе получить возмещение на полную сумму депозита с учетом накопленного (капитализированного) вознаграждения в банке-агенте. Выплата возмещения вкладчикам АО "Банк Астаны" продлится до 26 июля 2019 года во всех отделениях Евразийского банка, обслуживающих физических лиц.

Еще 1038 вкладчиков банка имеют депозиты сверх максимальной гарантируемой суммы. Эти вкладчики могут получить максимальную сумму гарантии в банке-агенте и получить невыплаченный в банке-агенте остаток в ликвидационной комиссии. Ликвидационная комиссия принимает заявления вкладчиков, имеющих требования по депозитам, превышающим максимальную сумму гарантии, и по начисленному (не капитализированному) вознаграждению, до 18 марта 2019 года для формирования списка требований кредиторов 4 очереди.

По факту продажи активов и имущества банка и удовлетворения предшествующих очередей ликвидационная комиссия будет распределять деньги между кредиторами одной очереди, подавшими требования до 18 марта, пропорционально. Деньги будут перечисляться безналичными платежами по реквизитам, указанным вкладчиками. В том же порядке будут удовлетворяться и требования вкладчиков, у которых остаются требования по выплате начисленного, но не капитализированного вознаграждения", - пояснили в КФГД.

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