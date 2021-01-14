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Ставка взносов в Фонд медстрахования выросла в Казахстане

13.01.2021 9127
Ставка взносов в Фонд медстрахования выросла в Казахстане
Нур-Султан. 13 января. Kazakhstan Today - С 1 января в Казахстане выросла ставка взносов в Фонд обязательного социального медицинского страхования, передает Kazakhstan Today.
 
Если раньше для работодателей сумма отчислений составляла 1%, то теперь - 2%, сообщает 24.kz.
 
Ежемесячный взнос изменится и для лиц, работающих по договору гражданско-правового характера. Он будет исчисляться от 10-кратного размера минимальной заработной платы. При этом максимальный платёж в 2% составит не более 8500 тенге. 
 
Прежними суммы взносов останутся для индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан и плательщиков ЕСП. 
 

Если человек самостоятельно хочет платить за себя взнос ОСМС, то он может это легко сделать. При этом он платит 5% от минимальной заработной платы - 2125 тенге. Так было в 2020 году, так и осталось, никаких изменений нет", - рассказал директор областного филиала Фонда социального медстрахования Бахыт Исмаханбетов.

 

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