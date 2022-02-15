Ставки акцизов на нефтепродукты намерены повысить в Казахстане

Как отмечается в пояснительной записке МНЭ, проект постановления предусматривает:
- увеличение ставки акцизов на оптовую реализацию производителями бензина, газохола, бензанола, нефраса, смеси легких углеводов и экологического топлива с 24 435 тенге до 38 134 тенге за одну тонну;
- увеличение ставки акцизов на оптовую реализацию производителями дизельного топлива с 9 300 тенге до 35 726 тенге за одну тонну;
- исключение сезонного изменения акцизов на дизельное топливо;
- установление равной ставки акцизов на импорт дизельного топлива;
- уточнение кодов ТН ВЭД ЕАЭС на дизельное топливо.
Также планируется повысить ставки акцизов на розничную реализацию нефтепродуктов: на бензин (за исключением авиационного), газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводов и экологическое топливо - с 24 935 до 38 634 тенге, на дизельное топливо - с 9 360 до 35 786 тенге за тонну.
В нынешних сложившихся условиях конъюнктуры рынка производители ГСМ и различные посредники получают дополнительную прибыль. Необходимо обеспечить изъятие части этой маржи в пользу бюджета посредством акцизов. Это позволит привлечь дополнительные средства в бюджет для обеспечения реализации социально-экономических задач государства", - прокомментировали в Министерстве нацэкономики.
По оценке ведомства, повышение акцизов не приведет к росту цен на данные виды нефтепродуктов, так в РК установлены предельные цены на розничную реализацию ГСМ.