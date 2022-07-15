Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 95 долларов за баррель впервые с 21 февраля

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МОСКВА. 14 ИЮЛЯ - Мировые цены на нефть падают на 4-5%, а стоимость марки Brent опустилась ниже 95 долларов за баррель впервые с 21 февраля, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По состоянию на 19.56 по времени Алматы цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 3,99%, до 95,64 доллара за баррель, а августовские фьючерсы на WTI дешевеют на 4,79%, до 91,64 доллара, сообщает РИА Новости

Минутами ранее цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 4,77%, до 94,82 доллара за баррель.

На нефтяном рынке в четверг днем наблюдается обвал цен. Такой динамике способствуют ожидания рецессии мировой экономики в случае более агрессивного повышения учетной ставки Федрезервом США. Трейдеры ожидают исторического повышения процентной ставки Федрезерва на 1 процентный пункт позднее в этом месяце, такой сценарий стал казаться рынку возможным после данных о рекордной инфляции в США.