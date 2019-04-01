Сулейменов объявил выговоры руководителям ряда областных антимонопольных департаментов

Астана. 14 ноября. Kazakhstan Today - В Комитете по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей (КРЕМЗКПП) Министерства национальной экономики Казахстана привлечены к ответственности руководители центрального аппарата и его региональных департаментов, передает Kazakhstan Today.





Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов объявил выговор ряду должностных лиц КРЕМЗКПП и его территориальных подразделений за нарушения в сфере тарифообразования на коммунальные услуги, выявленные Генеральной прокуратурой РК.





Выговоры объявлены заместителям руководителей департаментов комитета по Павлодарской области, по городу Шымкенту, по Акмолинской, Кызылординской и Алматинской областям, а также руководителям департаментов комитета по Жамбылской, Северо-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областям и Астане. Руководитель департамента комитета по Мангистауской области освобожден от занимаемой должности, сообщили в пресс-службе МНЭ РК.

Кроме того, вице-министру национальной экономики Республики Казахстан Серику Жумангарину, курирующему вопросы антимонопольного ведомства, и председателю комитета Майтиеву Азамату объявлены выговоры.





Напомним, навести порядок в работе антимонопольного ведомства поручил глава государства на заседании Совета безопасности в Акорде 7 ноября.





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