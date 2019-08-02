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Таджикистан проявляет заинтересованность в партнерстве с регионами Казахстана

01.08.2019, 12:59 9235
Костанай. 1 августа. Kazakhstan Today - Республика Таджикистан проявляет заинтересованность в партнерстве с регионами Казахстана, есть планы по увеличению товарооборота, идет оценка потенциала, передает Kazakhstan Today.
 
"Смотрим какой потенциал мы можем использовать в различных регионах Республики Казахстан и Республика Казахстан в наших регионах республики. Мы обсудили сегодня несколько вопросов по всем секторам экономики. Я думаю, мы разработаем план мероприятий по использованию этих ресурсов... В этом году планируем более 200 миллионов долларов увеличить товарооборот", - сообщил в ходе своего визита в Костанай посол Республики Таджикистан в Казахстане Хайрулло Ибодзода.
 
В качестве примера посол привел планы по импорту из Казахстана глинозема, пека и сырья для алюминиевых и нефтеперерабатывающих заводов в Таджикистане. 
 
В Костанае Ибодзода встретился с представителями таджикско-узбекского этнокультурного объединения "Шарк", секретариатом областной Ассамблеи народа Казахстана и руководством Академии МВД РК имени Ш. Кабылбаева. 
 
Напомним, в 2009 году было подписано соглашение между Министерством юстиции РК и Министерством юстиции Республики Таджикистан "О взаимопонимании и укреплении сотрудничества в сфере образования и повышения квалификации сотрудников органов и учреждений юстиции", что позволило абитуриентам из Таджикистана получать высшее образование в Костанайской академии МВД РК имени Ш. Кабылбаева, являющейся единственным учебным заведением в Центральной Азии, занимающимся подготовкой специалистов уголовно-исполнительной системы. За 10 лет выпускниками Академии стали 60 представителей Таджикистана.
 

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