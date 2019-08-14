Токаев: нужно определить перспективы развития экономики с учетом неблагоприятных тенденций на международных рынках

Нур-Султан. 13 августа. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел в Акорде совещание по экономическим вопросам, передает Kazakhstan Today.

В ходе совещания были рассмотрены итоги социально-экономического развития страны за 7 месяцев текущего года. С докладами выступили премьер-министр Аскар Мамин, председатель Национального банка Ерболат Досаев, а также министр труда и социальной защиты населения Бердибек Сапарбаев, сообщила пресс-служба президента.

Касым-Жомарт Токаев указал, что, помимо оперативного решения повседневных вопросов, предстоит определить перспективы среднесрочного развития экономики с учетом неблагоприятных тенденций на международных рынках", - отметили в пресс-службе.

Также глава государства отметил исключительную важность разработки новых подходов к развитию казахстанской экономики с целью придания ей серьезного импульса, подчеркнув, что для этого потребуются скоординированные усилия правительства, администрации президента и экспертного сообщества.

В заключение президент подчеркнул, что во главу угла необходимо ставить интересы граждан Казахстана, чтобы не допустить снижения их уровня жизни, полностью выполнять социальные обязательства перед населением.





Напомним: сегодня глава Национального банка РК Ерболат Досаев заявил, что не исключает принятие мер по ужесточению денежно-кредитной политики до конца года.

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