Топ-менеджеры "Жилстройсбербанка" не будут участвовать в льготных программах на получение жилья

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Топ-менеджеры "Жилстройсбербанка" не будут участвовать в льготных программах на получение жилья24.04.2017
Экономика  21:57

Астана. 24 апреля. Kazakhstan Today - Сотрудники АО "Жилстройсбербанк Казахстана" не будут участвовать в льготных программах на получение жилья, сообщила сегодня председатель АО "Жилстройсбербанк Казахстана" Ляззат Ибрагимова.

"Я и мой новый заместитель взяли обязательства на себя и членов семей, я даже за братьев своих взяла обязательство, не участвовать в государственных льготных программах (на получение жилья)", - сказала она, передает Kazakhstan Today.

Она отметила, что больше таких случаев не произойдет. "Это все было в рамках программ 2008-2010 годов. Одним из факторов было то, что о банке тогда очень мало знали, и очень много людей, которые сами копили, - это были сотрудники банка. Естественно, по этим оценочным показателям они выходили вперед. На тот момент, когда они участвовали, они не были топ-менеджерами. И уже сейчас эти истории становятся известными. Мы все проверяем, особых нарушений законодательства нет. Это больше вопрос этики", - уточнила глава ЖССБК, пишет Kazpravda.kz.

По ее словам, каждый вступающий в должность топ-менеджера банка подписывает документы, ограничивающие его участие в госпрограммах на покупку жилья. Данное ограничение распространяется фактически на весь топ-менеджмент, всех членов правления, руководителей филиалов в областях, а также на руководителей службы внутреннего аудита и комплаенс-контролеров банков.

"Эта норма закреплена Кодексом деловой этики АО "Жилстройбсербанк". Каждый новый человек, который вступает в должность в течение первых двух недель, подписывает такие документы", - проинформировала Ляззат Ибрагимова.
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