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Торговая наценка на социально значимые продукты не должна превышать 10% - МТИ

25.09.2022, 17:48 28106
Торговая наценка на социально значимые продукты не должна превышать 10% - МТИ
Фото: Depositphotos
АСТАНА. 25 СЕНТЯБРЯ - Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Серик Жумангарин провел селекторное совещание по вопросам обеспечения продовольственной безопасности и сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Магазины у дома, где обслуживается небольшое число человек, не должны служить ценовыми ориентирами на социальные продукты питания. В течение 2 недель необходимо провести работу во всех регионах по привлечению торговых сетей, супермаркетов к подписанию меморандумов о соблюдении торговой наценки на социально значимые продукты не более 10% до конца года", - информировал Серик Жумангарин.

 
Как информировал председатель Комитета торговли МТИ Ержан Казанбаев, в рамках реализации новых механизмов выделения оборотных средств до акиматов уже доведены схемы перераспределения финансирования по каждому региону. Девять регионов еще не довели финансирование до необходимого индикатива, в совокупности это 14,9 млрд тенге. Поставлена задача до 1 октября этого года завершить все необходимые процедуры.
 
С 20 сентября акиматы совместно с представителями НПП "Атамекен" проводят широкую разъяснительную работу в регионах по действующему законодательству о торговой политике среди владельцев магазинов у дома, крупных супермаркетов и других реализаторов СЗПТ. Ключевой элемент - соблюдение установленной нормы торговой надбавки на социально значимые продукты питания, не превышающей 15%.
 
С 15 сентября Комитет торговли МТИ для повышения достоверности анализа данных динамики роста цен на основные продтовары включил общественный контроль: создан call-центр для приема обращений жителей на завышенные цены на продукты, входящие в перечень СЗПТ. Жалобы также принимаются через аккаунты МТИ в социальных сетях Instagram и Facebook. За 9 дней работы по новым каналам от жителей регионов поступила 31 жалоба, по 18 из них с владельцами магазинов проведена разъяснительная работа. По выявленным фактам значительного превышения размера торговой надбавки материалы переданы в соответствующие исполнительные органы. Всего с начала 2022 года в акиматы передано порядка 340 жалоб по превышению торговой надбавки. Подавляющее большинство - на завышенные цены в магазинах у дома.
 

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В Казахстане отмечается значительная доля теневой аренды жилья

26.09.2022, 17:54 8811
В Казахстане отмечается значительная доля теневой аренды жилья
АСТАНА. 26 СЕНТЯБРЯ - Министр труда и социальной защиты Казахстана Тамара Дуйсенова в ходе брифинга в СЦК прокомментировала ситуацию на рынке аренды жилья в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В целом у нас арендный рынок до конца не отрегулирован и большая часть в теневой части. По этому вопросу есть отдельное поручение Агентства по защите и развитию конкуренции для рассмотрения этого вопроса и внесения предложений. Я думаю, что в скором времени АЗРК даст свои предложения по этому направлению. По моему личному мнению, это должно регулироваться и регулироваться таким образом, чтобы были защищены интересы как арендодателей, так и лиц, которые арендуют эти квартиры", - заявила министр.

 
По ее словам, это не означает регулирование государством, за сколько и кому нужно сдавать квартиры в аренду.
 

Регулирование имеется в виду как рынка. Чтобы был реестр, было понятно, какое количество квартир сдается в аренду и являются ли эти лица налогоплательщиками, насколько нужно будет защищать их интересы", - уточнила она. 


Ранее сообщалось, что цены на аренду жилья в Алматы за год повысились на 62,5%.
 

Казахстан просит ЕЭК ускорить принятие документов для открытия новых торговых путей в периметре ЕАЭС

24.09.2022, 15:47 47771
МОСКВА. 24 СЕНТЯБРЯ - Вопрос диверсификации транспортных направлений в периметре Евразийского экономического сообщества обсудили на Совете Евразийской экономической комиссии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Вопрос о диверсификации торговых путей в периметре ЕАЭС был поднят казахстанской стороной. 
 
Это принятие документов, необходимых для вступления в силу соглашения о судоходстве, которое имеет стратегическое значение для выхода казахстанского флота в открытое море, сообщает сайт главы правительства. 
 

Сегодня грузы из портов на Черном море до казахстанских портов доставляются транзитом по Волго-Донскому судоходному каналу. Соглашение о судоходстве послужит стимулированию транзитного потенциала портов Актау и Курык по Транскаспийскому международному транспортному маршруту и перевозке грузов по внутренним водным путям Российской Федерации до портов Черного и Средиземного морей, а также даст возможность упрощенного порядка прохода по внутренним водным путям России", - говорится в сообщении.

 

Развитие речного судоходства даст возможность диверсифицировать традиционные торговые пути, открывает новые возможности для казахстанского экспорта наряду с другими, традиционными видами транспорта", - отметил на заседании ЕЭК вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин. 

 
По его словам, реализация соглашения также позволит сократить сроки получения согласования прохождения по внутренним водным путям Российской Федерации с 6 месяцев до 10 дней.
 
Также министр торговли Казахстана предложил ускорить согласование нужных документов. 
 
Ранее сообщалось, что на заседании члены ЕЭК приняли ряд важных документов. В их числе - продление порога беспошлинного ввоза товаров для физлиц. 
 

В Кокшетау прошла первая в этом году осенняя ярмарка

24.09.2022, 14:47 48976
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 24 СЕНТЯБРЯ - В Кокшетау прошла первая в этом году осенняя сельскохозяйственная ярмарка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ней приняли участие сельхозтоваропроизводители из Аккольского, Буландынского, Зерендинского, Биржан сал, Ерейментауского, Коргалжынского, Сандыктауского, Шортандынского районов и Кокшетау. Также в мероприятии участвовало АО "НК СПК Кokshe", - сообщает управление внутренней политики.

 
Аграрии региона привезли мясные и колбасные изделия, свежую рыбу, яйца, молоко и молочную продукцию, муку, картофель и другую продукцию. Цены на все продукты ниже рыночных на 10-15%. 
 
По информации управления сельского хозяйства и земельных отношений, 96 сельхозтоваропроизводителей региона представили на ярмарке 65 тонн продукции. Для жителей и гостей Кокшетау представлены свыше 40 наименований продуктов питания местных производителей. 
 

Всего аграрии привезли 29 тонн мясных и колбасных изделий, 1,5 тонны свежей рыбы, 130 тысяч штук яиц, порядка 6,3 тонны молока и молочной продукции, более 2 тонн муки, 16,5 тонны картофеля, порядка 2 тонн овощей и другой продукции", - сообщается в информации УВП. 

 

Сегодня на ярмарке было большое разнообразие продуктов. Довольна, что у нас в городе начались осенние ярмарки. Всегда покупаю продукцию только от местных товаропроизводителей, и, конечно, радуют цены. Хотелось бы, чтобы ярмарки проводились чаще. Купила мясо, масло и молочную продукцию", - поделилась одна из покупательниц. 

 
Хорошее настроение создавала и концертная программа, организованная артистами и творческими коллективами областного центра и районов.
 
На следующей неделе для кокшетаусцев пройдет аналогичная ярмарка с участием других районов области.
 
Напомним, в июле в Акмолинской области выбрали лучших товаропроизводителей.
 
Ранее, в дни Наурыза в области прошла сельскохозяйственная ярмарка. 
 

ЕЭК продлила действие порога беспошлинного ввоза товаров для физлиц

24.09.2022, 13:52 49896

МОСКВА. 24 СЕНТЯБРЯ - На заседании совета Евразийской экономической комиссии 23 сентября принято решение продлить действие порога беспошлинного ввоза товаров для физических лиц в 1000 евро до 1 апреля 2023 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

"Ранее совет комиссии повысил порог беспошлинного ввоза до 1000 евро для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, а также ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке. Такой порог был установлен на временной основе до 1 октября текущего года", - сообщается на сайте ЕЭК.

Продление меры позволит поддержать граждан в условиях санкционного давления и избежать дефицита товаров первой необходимости и товаров критичного импорта.

Совет также принял решение о введении маркировки многоразовых электронных сигарет и аналогичных индивидуальных электронных испарительных устройств в странах ЕАЭС по унифицированным правилам.

Также члены совета приняли единые правила регулирования обращения диагностических средств ветеринарного назначения на таможенной территории союза и другие документы.

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Вице-премьеры Казахстана и России обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества

24.09.2022, 13:40 50361
Вице-премьеры Казахстана и России обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества
Фото: ortcom.kz
МОСКВА. 24 СЕНТЯБРЯ - Министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин обсудил с заместителем председателя правительства РФ Алексеем Оверчуком вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Во время переговоров были подняты актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в различных секторах экономики. 
 

В числе наиболее значимых с казахстанской стороны - проект реконструкции водовода Астрахань - Мангышлак, поставки стальной продукции в РФ, транзит казахстанского угля и железорудного сырья, а также возникающие ограничения для беспрепятственного вывоза товаров в Казахстан. По всем вопросам участники встречи выразили готовность к тесному взаимодействию для их проработки и скорейшему решению", - сообщает СЦК РК


Стороны также отметили положительную динамику взаимной торговли между двумя странами. За январь-июль 2022 года товарооборот между Казахстаном и Россией составил 13,7 миллиарда долларов, что на 3,5% выше, чем за аналогичный период предыдущего года. 
 

Цена на нефть марки Brent упала ниже 87 долларов

23.09.2022, 20:52 58531
МОСКВА. 23 СЕНТЯБРЯ - Мировые цены на нефть ускорили падение до 4-5%, Brent опустился ниже 87 долларов за баррель впервые с 25 января, WTI дешевле 80 долларов впервые с 11 января, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По состоянию на 19.40 по времени Алматы цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 4,55%, до 86,34 доллара за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 5,23%, до 79,12 доллара, сообщает РИА Новости.
 
По словам сырьевого аналитика UBS Group AG Джованни Стауново, снижение нефтяных котировок связано с укреплением доллара - его индекс (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) сейчас торгуется на максимальных за 20 лет значениях.
 
Стауново также считает, что давление на стоимость нефти оказывает и агрессивное ужесточение монетарной политики центробанков. Так, в Федрезерв США повысил свою базовую ставку на 75 базисных пунктов - до 3-3,25%. Кроме того, председатель регулятора Джером Пауэлл заявил, что Федрезерв может пойти на дальнейшее ее повышение на 125 базисных пунктов до конца 2022 года.
 
Неделю цены на нефть также могут завершить в минусе - с понедельника Brent подешевел на 5,3%, WTI - на 6,7%.
 

Россия входит в первую пятерку стран по объему инвестиций в экономику Казахстана

23.09.2022, 20:23 59291
АСТАНА. 23 СЕНТЯБРЯ - По итогам 2021 года Россия входит в первую пятерку стран по объему инвестиций в экономику Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Доля РФ в товарообороте РК в 2021 году составила 23,9% ($24,2 млрд), а за 7 месяцев текущего года - 27,9% ($20,7 млрд), сообщает АО "Институт экономических исследований" (ERI).
 
Положительное влияние оказывают налаженные торговые пути поставок. Исходя из структуры импорта российских товаров можно говорить о тесных взаимосвязях торговых отношений двух стран. Весомую долю в импорте РК из РФ занимают обработанные и готовые товары, которые предназначены как для предпринимателей, так и населения.
 
Кроме того, по итогам 2021 года Россия входит в первую пятерку стран по объему инвестиций в экономику Казахстана наряду с Нидерландами, США, Швейцарией и КНР. Объем прямых иностранных инвестиций из России в Казахстан за пять лет вырос на 58,3% - с $1,2 до $1,9 млрд.
 
Эксперты отмечают, что любые ограничительные меры в двусторонних отношениях негативно отразятся на бизнес-среде Казахстана в части реализации действующих контрактов.
 

В Алматы построят мультибрендовый завод полного цикла по производству автомобилей

23.09.2022, 16:41 60336
В Алматы построят мультибрендовый завод полного цикла по производству автомобилей
АЛМАТЫ. 23 СЕНТЯБРЯ - В индустриальной зоне Алматы планируется строительство мультибрендового завода полного цикла по производству автомобилей Chery, Changan, Haval, сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Предприятие будет производить весь объем автомобилей исключительно мелкоузловым методом со сваркой и окраской кузова. На сегодняшний день подписано три меморандума между "Астана Моторс" и китайскими компаниями, сообщил заместитель председателя Комитета индустриального развития МИИР РК Олжас Сапарбеков в рамках Форума машиностроителей Казахстана. 
 
Выступая на секционном заседании, посвященном вопросам развития автомобилестроения, Олжас Сапарбеков рассказал о ходе реализации новых проектов. На стадии проработки совместный проект с корейской компанией Yongsan по производству автомобильных сидений для моделей Hyundai Accent и Hyundai Tucson. 
 
А также ведется работа с компанией MOTREX по производству мультимедийных систем для выпускаемых на заводе ТОО "Hyundai Trans Kazakhstan" моделей: Hyundai Accent, Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe, Hyundai Elantra. Данные проекты позволят увеличить долю казахстанского содержания в выпускаемых моделях и количество рабочих мест. 
 
Машиностроение является одной из наиболее сложных с технологической точки зрения отраслей промышленности. Создание одного рабочего места в машиностроении автоматически создает до шести рабочих мест в смежных отраслях. Одним из драйверов отрасли является автомобилестроение. 
 

По итогам 2010 года автомобилестроение составляло всего 5% от всей отрасли машиностроения. Совместными усилиями по итогам 2021 года удалось довести долю автопрома в машиностроении до 32,1%. За первое полугодие текущего года данный показатель составил 37,5%. Как результат, за короткий срок была создана целая отрасль с десятками тысяч рабочих мест с учетом смежных отраслей, регулярно пополняющая бюджет за счет налоговых отчислений. Выросло количество автопроизводителей, начала расти здоровая конкуренция", - сказал Олжас Сапарбеков.

 
В завершение своего выступления он отметил, что деятельность министерства ориентирована на комплексное развитие отраслей обрабатывающей промышленности. В рамках Предпринимательского кодекса предусмотрено введение обновленных соглашений о промышленной сборке транспортных средств, а также соглашений о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам. Введена балльная система оценки локализации, которая позволит достигнуть эффективного использования и распределения предоставляемых преференций.
 
Как сообщалось ранее, в Казахстане разработают комплексный план развития машиностроительной отрасли.
 

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