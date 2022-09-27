Торговая наценка на социально значимые продукты не должна превышать 10% - МТИ

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АСТАНА. 25 СЕНТЯБРЯ - Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Серик Жумангарин провел селекторное совещание по вопросам обеспечения продовольственной безопасности и сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Магазины у дома, где обслуживается небольшое число человек, не должны служить ценовыми ориентирами на социальные продукты питания. В течение 2 недель необходимо провести работу во всех регионах по привлечению торговых сетей, супермаркетов к подписанию меморандумов о соблюдении торговой наценки на социально значимые продукты не более 10% до конца года", - информировал Серик Жумангарин.

Как информировал председатель Комитета торговли МТИ Ержан Казанбаев, в рамках реализации новых механизмов выделения оборотных средств до акиматов уже доведены схемы перераспределения финансирования по каждому региону. Девять регионов еще не довели финансирование до необходимого индикатива, в совокупности это 14,9 млрд тенге. Поставлена задача до 1 октября этого года завершить все необходимые процедуры.

С 20 сентября акиматы совместно с представителями НПП "Атамекен" проводят широкую разъяснительную работу в регионах по действующему законодательству о торговой политике среди владельцев магазинов у дома, крупных супермаркетов и других реализаторов СЗПТ. Ключевой элемент - соблюдение установленной нормы торговой надбавки на социально значимые продукты питания, не превышающей 15%.

С 15 сентября Комитет торговли МТИ для повышения достоверности анализа данных динамики роста цен на основные продтовары включил общественный контроль: создан call-центр для приема обращений жителей на завышенные цены на продукты, входящие в перечень СЗПТ. Жалобы также принимаются через аккаунты МТИ в социальных сетях Instagram и Facebook. За 9 дней работы по новым каналам от жителей регионов поступила 31 жалоба, по 18 из них с владельцами магазинов проведена разъяснительная работа. По выявленным фактам значительного превышения размера торговой надбавки материалы переданы в соответствующие исполнительные органы. Всего с начала 2022 года в акиматы передано порядка 340 жалоб по превышению торговой надбавки. Подавляющее большинство - на завышенные цены в магазинах у дома.