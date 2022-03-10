Услуги авиакомпаний подорожали в РК на 18% за год

НУР-СУЛТАН. 9 МАРТА - Цены на услуги пассажирского воздушного транспорта в РК по итогам февраля текущего года выросли в годовой динамике на 17,7%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В большинстве регионов страны удорожание в секторе было весьма значительным. Заметнее всего цены выросли в Восточно-Казахстанской области - сразу на 45,7% за год. В тройке антилидеров также оказались Мангистауская (на 43,2%) и Туркестанская (на 34,8%) области, информирует портал Finprom.kz.

В то же время в двух регионах - Акмолинской и Северо-Казахстанской областях - цены не изменились, а в Павлодарской и Жамбылской областях даже снизились на 14,2% и 22,2% соответственно.

По информации аналитиков, доходы авиакомпаний в январе текущего года составили 20,9 млрд тенге, плюс 6,6% за год в деньгах.

При этом большая часть доходов традиционно пришлась на пассажироперевозки: 20,4 млрд тенге. Доход от грузоперевозок составил 534,8 млн тенге; от сдачи в аренду транспортных средств с водителем - 215 млн тенге.

Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года доходы упали на 40,8%, до 19,6 млрд тенге.

Авиакомпании РК по итогам января 2022 года перевезли 527 тыс. человек - на 11% меньше, чем годом ранее. Пассажирооборот, напротив, вырос, но незначительно - всего на 0,6% за год. В сфере грузоперевозок воздушным транспортом отмечено существенное снижение. В январе текущего года объем перевозки груза и багажа сократился на 53,2% к аналогичному периоду годом ранее, до 1,2 тыс. тонн. Грузооборот составил 2,6 млн ткм - минус 52,9%", - говорится в обзоре.