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Алматы. 19 апреля. Kazakhstan Today - Согласно данным аудированной финансовой отчетности АО "ЕНПФ" в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в 2018 году чистый инвестдоход ЕНПФ вырос в 1,7 раза и составил 917,1 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

"Доходность пенсионных активов за 2018 год составила 11,27% при уровне инфляции равной 5,3%, то есть за год реальная доходность по пенсионным активам составила 5,97%. Для сравнения: прошлогодний аналогичный показатель доходности составлял 7,92% при уровне инфляции за аналогичный период 7,1%. Чистый инвестиционный доход за 2018 год, распределенный на счета вкладчиков, составил 917,1 млрд тенге, что на 67% выше показателя за 2017 год, когда чистый инвестиционный доход составил 550,6 млрд тенге", - сообщили в пресс-службе фонда.

На индивидуальные пенсионные счета за 2018 год поступили пенсионные взносы в объеме 847,4 млрд тенге, что на 91,3 млрд тенге (12%) больше, чем показатель 2017 года. В целом прирост пенсионных активов, который складывается из взносов, выплат и инвестиционного дохода, составил порядка 21%.

По другим показателям также наблюдается положительная динамика. Количество индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) вкладчиков на 1 января 2019 года составило 10,4 млн счетов, из них 9,9 млн счетов по обязательным пенсионным взносам.

За 2018 год увеличилось количество активных вкладчиков с 5,9 млн до 6,4 млн единиц.

В 2018 году начата кампания по идентификации и консультированию владельцев "спящих" индивидуальных пенсионных счетов (счета, на которые перестали поступать пенсионные взносы). В результате проведенной информационно-разъяснительной работы в 2018 году на такие счета поступили пенсионные взносы на общую сумму 2,3 млрд тенге.

Доля электронных услуг (без учета выписок, получаемых через мобильное приложение) в общем объеме оказанных услуг выросла с 52% (в 2017 году) до 66% (в 2018 году).

Осуществлена претензионно-исковая работа в отношении проблемных эмитентов, в результате которой сумма фактически погашенной в 2018 году задолженности составила 14,9 млрд тенге.

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО "НПФ "ГНПФ". Учредителем и акционером ЕНПФ является правительство Республики Казахстан в лице ГУ "Комитет государственного имущества и приватизации" Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом.

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