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В Акмолинской области сохраняется динамика роста инвестиций в обрабатывающую промышленность

18.06.2021 5509
В Акмолинской области сохраняется динамика роста инвестиций в обрабатывающую промышленность
КОКШЕТАУ. 18 ИЮНЯ - Акмолинская область демонстрирует положительную динамику по всем ключевым направлениям экономики, таким как сельское хозяйство, промышленность, строительство и другие, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев на брифинге в СЦК рассказал о деятельности сектора за 5 месяцев текущего года. По его словам, регион, несмотря на сельскохозяйственную направленность, активно развивает обрабатывающую промышленность, сообщает управление внутренней политики. 
 

Сохраняется динамика роста инвестиций в обрабатывающую промышленность, за 5 месяцев текущего года инвестировано более 17 млрд тенге с ростом в полтора раза к уровню прошлого года. Среди крупных инвестпроектов - строительство птицефабрики в пристоличном Аршалынском районе - "Ак Дала Агро", мощность которой составит от 15 тысяч тонн в год. В сфере машиностроения расширяются и увеличивают ассортимент "Казахстанская Агро инновационная корпорация", - проинформировал руководитель региона.

 
Компания "KazRost Engineering", зарекомендовавшая себя в стране как один из производителей современных комбайнов, вводит новый проект по производству малогабаритных тракторов мощностью до 150 единиц в год. Также строится сервисный центр компании. Всего с начала года на предприятии собрано более 120 зерноуборочных комбайнов марки "Вектор" и "Acros". 
 
Активное жилищное строительство в регионе, сформировало спрос на увеличение производства кирпича. Объем производства кирпича вырос более чем в 10 раз. 
 

В связи с растущим спросом, крупный кирпичный производитель "ENKI" планирует довести производство кирпича до 90 млн штук в год, запустив новый завод. Мощность нового завода - 30 млн штук кирпича в год", - рассказал спикер. 

 
В этом году планируется открытие двух кирпичных заводов в Зерендинском и Аршалынском районах, что позволит в течение двух лет полностью закрыть потребность региона в строительном кирпиче.
 
Также в ближайшие два года планируется запуск двух золотоизвлекательных фабрик с общей мощностью до 10 млн тонн руды в год. 
 
К слову, благодаря реализации данных проектов, будет создано порядка 1,5 тысячи рабочих мест. 
 

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