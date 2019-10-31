В Алматы многодетным и малообеспеченным семьям помогают открыть бизнес

Алматы. 28 октября. Kazakhstan Today - В Алматы в социальных центрах "Бaкытты отбасы" многодетным и малообеспеченным семьям помогают открыть бизнес, передает Kazakhstan Today.

В социальных центрах жители города могут получить консультации по юридическим, психологическим, социальным, медицинским, образовательным, жилищным и другим вопросам, сообщила руководитель центра Наурызбайского района Сана Жандай.

Кроме того, по словам руководителя центра Алатауского района Акмарал Басировой, с обратившимися матерями ведется профориентационная работа, оказывается социальная и финансово-мотивационная поддержка в реализации их бизнес-идей.

Также в рамках программ "Бизнес бастау" и "Жас касіпкер" запущена программа Isker ana. Проводится обучение востребованным специальностям и профессиям, оказывается помощь в освоении навыков зарабатывания денег, вовлекая всех членов семьи в универсальный бизнес.

В свою очередь руководитель центра Медеуского района Жумагуль Тажибекова призвала многодетных женщин быть активнее. В центрах проводятся бесплатные мастер-классы и тренинги личностного роста, лидерства, воспитания детей, семейных ценностей. Здесь обучают созданию бизнес-идей и, что крайне важно, сопровождают проекты до реализации.

В акимате Алматы сообщили адреса социальных центров "Бaкытты отбасы":

Алатауский район - микрорайон "Нуркент", дом 5/25;

Алмалинский район - улица Наурызбай батыра, дом 106А;

Ауэзовский район - микрорайон "Аксай-1", дом 4А;

Бостандыкский район - улица Розыбакиева, дом 250;

Жетысуский район - улица Жансугурова / Ломоносова, 65/34;

Медеуский район - Зенкова, 15/41;

Наурызбайский район - микрорайон "Шугыла", дом 347, корпус 1;

Турксибский район - улица Рихарда Зорге, 9; улица Староэлеваторская, дом 17.

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