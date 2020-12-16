В Алматы появится региональный центр МВФ

Алматы. 15 декабря. Kazakhstan Today - Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева и председатель Национального банка Казахстана Ерболат Досаев в ходе онлайн-церемонии подписали письмо-соглашение по поддержке Регионального центра развития потенциала Кавказа, Центральной Азии и Монголии, планируемого к открытию в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Всего в мире на текущий момент действуют 16 подобных центров, последний был открыт в Китае в 2018 году. Региональный центр в Казахстане станет первым в регионе и 17-м по счету центром Международного валютного фонда по развитию человеческого потенциала, сообщили в Нацбанке.

Целью создания центра является координация и реализация деятельности по развитию потенциала в регионе, а также для взаимодействия с 9 странами (Казахстан, Армения, Азербайджан, Грузия, Кыргызская Республика, Монголия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) и различными финансовыми институтами.

Региональный центр сосредоточится на развитии потенциала региона в вопросах макроэкономической и финансовой, денежно-кредитной политики, регулирования и надзора в финансовом секторе, статистики, разработки структурных реформ путем предоставления технической помощи и проведения воркшопов и семинаров.

Создание данного Регионального центра - это инвестиции в качественный человеческий капитал, которые заложат основу для профессионального развития региона и кооперации в целом. Работа центра будет способствовать углублению обмена профессиональным опытом и укреплению регионального партнерства.

Решение о размещении в Казахстане Регионального центра принято МВФ в октябре 2019 году после рассмотрения заявок от Казахстана, Узбекистана и Грузии.

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