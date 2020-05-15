В апреле тенге укрепился на 5,2% - Нацбанк

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Нур-Султан. 12 мая. Kazakhstan Today - В апреле тенге укрепился на 5,2%. Об этом в ходе заседания правительства сообщил председатель Национального банка Республики Казахстан Ерболат Досаев, передает Kazakhstan Today.

По словам председателя Нацбанка, ситуация на внутреннем валютном рынке в апреле текущего года стабилизировалась. Достигнутая договоренность ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, позитивные настроения на рынке акций, укрепление валют стран с развивающейся экономикой и экспортеров нефти задали положительный тренд для тенге. В результате за апрель национальная валюта укрепилась на 5,2%, до 424,57 тенге за доллар США.

С учетом карантина, многие предприятия функционировали в ограниченном режиме, что отразилось на снижении спроса на иностранную валюту, и, следовательно, на объемы торгов на бирже. По сравнению с мартом объем валютных торгов парой тенге-доллар снизился вдвое - с 3,46 млрд до 1,72 млрд долларов США.

Досаев отметил, что спрос на иностранную валюту полностью компенсировался предложением, формируемым компаниями экспортерами, продажами валюты из Нацфонда с целью выделения гарантированных трансфертов в бюджет, а также обязательной продажей части валютной выручки квазигосударственными компаниями. Реализованный квазигосударственными компаниями объем за апрель составил 232 млн долларов США.

Также глава Нацбанка сообщил, что объем депозитов на конец марта составил 20,3 трлн тенге, увеличившись с начала года на 6,6% за счет валютной части. Депозиты в иностранной валюте выросли на 15,5%, или на 1,3 трлн тенге, из-за курсовой переоценки (без учета курсовой переоценки валютные вклады снизились на 1,3%, или 277 млн долларов США). Вклады в национальной валюте незначительно сократились на 0,2% (или 16,4 млрд тенге).

В результате уровень долларизации депозитов увеличился до 46,7% в марте по сравнению с 43,1% в декабре прошлого года.

Между тем кредиты экономике с начала 2020 года увеличились на 3,2% (или на 440,6 млрд тенге), до 14,3 трлн тенге на конец марта в результате роста долгосрочных кредитов на 3,4%, или 398,6 млрд тенге, до 12,2 трлн тенге. Краткосрочные кредиты увеличились на 2,1% (или 42,0 млрд тенге), до 2,1 трлн тенге.

На фоне роста кредитных рисков средневзвешенная ставка по тенговым кредитам для юридических лиц выросла до 12,5% в марте по сравнению с 12,0% в феврале, в том числе по краткосрочным кредитам до 12,4% (11,8%), по долгосрочным кредитам снизилась до 13,1% (13,4%).

Кроме того, в пресс-службе премьер-министра РК рассказали, что в рамках поддержки экономики продолжается реализация антикризисных мер.

1. По программе льготного кредитования приоритетных отраслей экономики по состоянию на 30 апреля банками принято 650 заявок на общую сумму 437,9 млрд тенге. Одобрено 499 проектов на сумму 308,6 млрд тенге, выдано 382 займа на сумму 158,3 млрд тенге.

2. По программе льготного кредитования субъектов МСБ и индивидуальных предпринимателей, пострадавших от введения чрезвычайного положения, предпринимателями поданы 1403 заявок, выдано 397 займов на сумму 79,1 млрд тенге.

3. По программе 7-20-25" на 6 мая текущего года одобрено 17 430 заявок на 200,2 млрд тенге, из них выдано 14 812 займов на сумму 175,2 млрд тенге. По рыночной ипотечной программе "Баспана Хит" выдано 23 184 займа на 187,8 млрд тенге.

В целях расширения охвата программы 7-20-25 увеличен лимит максимальной стоимости приобретаемого жилья в городе Караганде с 15 млн тенге до 20 млн тенге.

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