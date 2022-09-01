В АЗРК прокомментировали ситуацию с ограничением реализации дизтоплива на АЗС

В частности, за прошедшую неделю выявлены факты превышения предельных цен на дизтопливо в Актюбинской, Жамбылской, Туркестанской, Алматинской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях, сообщает пресс-служба АЗРК.
По итогам мониторинга цен, проведенного территориальными подразделениями АЗРК, материалы для составления административных протоколов направлены в Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики.
Для стабилизации цен на дизтопливо биржевой комитет при АЗРК принял решение о приостановке биржевых торгов.
В случае выявления по всем фактам избирательного подхода со стороны АЗС по реализации дизельного топлива, т.е. отказов в реализации дизельного топлива гражданам Республики Казахстан и его реализация иностранным гражданам, со стороны АЗРК будут приняты меры антимонопольного реагирования. Предметом антимонопольных проверок также является обоснованность повышения цен участниками первичного и вторичного оптовых рынков.
Напомним, специально созданной комиссией по вопросам бесперебойного обеспечения дизельным топливом выявлены факторы, оказавшие влияние на нехватку важного для страны горючего. Правительством приняты меры и наказаны ответственные.