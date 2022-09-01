В АЗРК прокомментировали ситуацию с ограничением реализации дизтоплива на АЗС

НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - С начала уборочной кампании казахстанские аграрии успели собрать зерновых и зернобобовых культур с площади в 6,1 млн гектаров - это больше 38% от плана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

При средней урожайности 12,3 центнера/гектар намолочено 7,5 млн тонн зерна, что на 2,5 млн тонн больше прошлогодних показателей (в 2021 году на аналогичную дату было намолочено 5,1 млн тонн)", - сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Отмечается, что росту урожайности в этом году способствовали благоприятные погодные условия, а также своевременное проведение комплекса агротехнических мероприятий во время весенних полевых работ и обеспечение благоприятной фитосанитарной обстановки в период вегетации растений.

Сообщается, что с учетом внутреннего потребления прогнозируется получить достаточный объем зерна, для того чтобы обеспечить казахстанский рынок и отгрузить часть пшеницы на экспорт.

Что касается финансирования, в 2022 году бюджетный кредит составил 140 млрд тенге, что выше уровня 2021 года в 2 раза, в рамках форвардного закупа зерна также увеличено финансирование до 100 млрд тенге, или в 2,5 раза больше, чем годом ранее", - проинформировали в пресс-службе.

Также подчеркивается, что в рамках реализации поручения главы государства был проработан механизм льготного кредитования сельхозтехники за счет средств АО "Жасыл даму". На льготный лизинг направлено порядка 40 млрд тенге.

Для своевременного проведения уборочных работ СХТП выделено 423,5 тысячи тонн льготного дизтоплива.