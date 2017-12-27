В ЕНПФ рассказали об итогах работы по взысканию задолженностей с проблемных эмитентов

Астана. 27 декабря. Kazakhstan Today - АО "Единый накопительный пенсионный фонд" (ЕНПФ) в начале 2017 года проводило работу с 21 проблемным эмитентом, полученным в процессе объединения пенсионных активов от негосударственных накопительных пенсионных фондов. Задолженность по номинальной стоимости ценных бумаг этих компаний составляла 40,5 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

В течение года ЕНПФ для проведения работы по возврату задолженности были переданы еще два проблемных эмитента (ТОО "Корпорация "АПК-Инвест" и АО "Атамекен-Агро"), допустивших просроченные платежи.

"В результате претензионно-исковой работы, проводимой ЕНПФ, АО "Атамекен-Агро" было осуществлено погашение текущей задолженности в полном объеме (287,8 млн тенге), а ТОО "Корпорация "АПК-Инвест" погасило задолженность по купонному вознаграждению и пене в размере 252,5 млн тенге. Взыскание суммы основного долга с данного эмитента осуществляется в судебном порядке", - сообщили в пресс-службе фонда.

В ЕНПФ отметили, что 25 октября 2017 года Национальный банк РК осуществил продажу облигаций Samarco Mineracao SA в полном объеме, в связи с чем данный эмитент выбыл из категории проблемных.

Таким образом, на 1 декабря 2017 года общая сумма задолженности по 21 проблемному эмитенту (с учетом продажи облигаций Samarco Mineracao SA и погашения задолженности АО "Атамекен-Агро") составляет 44,86 млрд тенге по номинальной стоимости.

Общая сумма погашенной перед фондом задолженности составила 2724 млн тенге. В том числе: в 2014-2016 годы - 1475 млн тенге, в 2017 году - 1249 млн тенге.

В отношении всех должников ЕНПФ были поданы исковые заявления о взыскании сумм задолженности в судебном порядке.

"Требования фонда были удовлетворены, вынесены судебные акты по взысканию задолженности в пользу фонда. На данный момент работа по взысканию задолженности с должников осуществляется в рамках исполнительных производств, которые находятся в компетенции частных/государственных судебных исполнителей. В целях проведения проверки и привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных в неисполнении обязательств по пенсионным активам, фондом направлены обращения в правоохранительные органы в отношении 20 эмитентов. В настоящее время возбуждены уголовные производства в отношении пяти эмитентов - АО "Астана-Недвижимость", АО "Имсталькон", АО "РОСА", ТОО "Комбинат строительных материалов и конструкций-2", проводятся следственные мероприятия. Помимо этого, обращение фонда по факту неправомерных действий руководства АО "Астана-Недвижимость" приобщено к материалам уголовного дела, возбужденного в отношении АО "Астана-финанс". Фондом осуществляется дальнейшее взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам проведения проверки деятельности и последующего возбуждения уголовных дел в отношении остальных эмитентов", - уточнили в пресс-службе.

В ЕНПФ также прокомментировали ситуацию с задолженностью АО "Казахстан Кагазы". Напомним, 22 декабря 2017 года Высокий суд Лондона принял положительное решение по судебному иску АО "Казахстан Кагазы" к бывшим акционерам. По мнению фонда, это дает хорошие перспективы на погашение компанией задолженности перед вкладчиками АО "ЕНПФ", которая составляет по номинальной стоимости 12,5 млрд тенге.

"Группа компаний "Казахстан Кагазы" была основана в 2001 году и является крупнейшим производителем бумаги и упаковки из вторичного сырья в Казахстане и Центральной Азии. В 2009 году эмитентом был допущен дефолт по своим финансовым обязательствам, после чего была осуществлена их реструктуризация. В октябре 2009 года произошла смена акционеров эмитента. 2 октября 2015 года АО "Казахстан Кагазы" допустило повторный дефолт по облигациям. 8 июня 2016 года в отношении АО "Казахстан Кагазы" судом была применена процедура реабилитации. В период с июня по август 2016 года при участии фонда был составлен План реабилитации эмитента, согласованный общим собранием кредиторов 31 августа 2016 года и утвержденный судом 16 сентября 2016 года. Одним из основных источников погашения обязательств (15 млрд тенге) являлась взыскиваемая сумма по иску АО "Казахстан Кагазы" к бывшим акционерам и руководителям. За период реабилитации с сентября 2016 года по ноябрь 2017 года сумма погашенной эмитентом задолженности перед фондом составила более 358 млн тенге. В августе 2013 года действующим руководством АО "Казахстан Кагазы" было принято решение обратиться с исковым заявлением в Высокий суд Лондона в отношении бывших акционеров и руководителей компании Максата Арип, Баглана Жунус и Шынар Диханбаевой в связи с хищением средств компании", - напомнили в фонде.

Сумма предъявленных АО "Казахстан Кагазы" исков к бывшим акционерам и руководителям составила более $260 млн. Судом осуществлена международная блокировка активов Максата Арип на сумму более $95 млн, а также его особняка, оцененного в сумме $17 млн. Со вторым бывшим акционером Багланом Жунус было подписано мировое соглашение на сумму 3 млн.

"В результате судебных разбирательств, длившихся более 4 лет, АО "Казахстан Кагазы" и группе кредиторов удалось добиться положительного решения по исковым требованиям АО "Казахстан Кагазы" в Высоком суде Лондона. Точная сумма, присужденная решением суда АО "Казахстан Кагазы", будет определена по английскому праву в ходе так называемых косвенных слушаний, которые должны состояться в 2018 году. Таким образом, вышеуказанное решение суда создает реальные перспективы по возврату задолженности АО "Казахстан Кагазы" по пенсионным активам", - резюмировали в пресс-службе ЕНПФ.

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