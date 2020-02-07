В фонде "Самрук-Казына" избрали председателя совета директоров

Нур-Султан. 6 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня общим голосованием членов совета директоров АО "ФНБ "Самрук-Казына" его председателем избран Джон Дудас, передает Kazakhstan Today.

Напомним, что до недавнего времени председателем совета директоров АО "ФНБ "Самрук-Казына" являлся премьер-министр РК. Согласно изменениям в законе РК "О Фонде национального благосостояния", принятым в мае 2018 года, с 1 января 2020 года премьер-министр Республики Казахстан вышел из состава совета директоров фонда.

"В соответствии с пунктом 2 статьи 8 закона "О Фонде национального благосостояния", председатель совета директоров фонда избирается тайным голосованием из числа независимых директоров большинством голосов. Эти нововведения соответствуют новой стратегии развития фонда, одобренной Елбасы в апреле 2018 года, а также международным стандартам для компаний с государственным участием, которые предусматривают четкое отделение функций государства как собственника от функций регулятора", - проинформировали в ФНБ.

С 1 января нынешнего года совет директоров фонда состоит из семи членов, четверо из которых - независимые директора Онг Бун Хви, Кайрат Мажибаев, Джон Дудас и Альпер Акдениз, а также помощник президента Канат Бозумбаев, министр национальной экономики Руслан Даленов и председатель правления фонда Ахметжан Есимов.

Джон Дудас родился 24 декабря 1959 года и является гражданином Великобритании. Он занимал руководящие позиции в международных компаниях, таких как Gencor Ltd. и BHP Billiton, где был главным коммерческим директором и директором по маркетингу в группе энергетических компаний, директором по корпоративному планированию и генеральным директором подразделения алюминия. С 2012 года Джон Дудас работает независимым директором и корпоративным советником в различных многонациональных горнорудных и профессиональных сервисных компаниях. До избрания в совет директоров АО "Самрук-Казына", Джон работал независимым директором и председателем совета директоров АО "НАК "Казатомпром", а также являлся членом комитетов при совете директоров АО "НАК "Казатомпром".

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