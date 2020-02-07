Система Orphus

В фонде "Самрук-Казына" избрали председателя совета директоров

06.02.2020, 15:07 6454
Нур-Султан. 6 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня общим голосованием членов совета директоров АО "ФНБ "Самрук-Казына" его председателем избран Джон Дудас, передает Kazakhstan Today.
 
Напомним, что до недавнего времени председателем совета директоров АО "ФНБ "Самрук-Казына" являлся премьер-министр РК. Согласно изменениям в законе РК "О Фонде национального благосостояния", принятым в мае 2018 года, с 1 января 2020 года премьер-министр Республики Казахстан вышел из состава совета директоров фонда.
 
"В соответствии с пунктом 2 статьи 8 закона "О Фонде национального благосостояния", председатель совета директоров фонда избирается тайным голосованием из числа независимых директоров большинством голосов. Эти нововведения соответствуют новой стратегии развития фонда, одобренной Елбасы в апреле 2018 года, а также международным стандартам для компаний с государственным участием, которые предусматривают четкое отделение функций государства как собственника от функций регулятора", - проинформировали в ФНБ.
 
С 1 января нынешнего года совет директоров фонда состоит из семи членов, четверо из которых - независимые директора Онг Бун Хви, Кайрат Мажибаев, Джон Дудас и Альпер Акдениз, а также помощник президента Канат Бозумбаев, министр национальной экономики Руслан Даленов и председатель правления фонда Ахметжан Есимов.
 
Джон Дудас родился 24 декабря 1959 года и является гражданином Великобритании. Он занимал руководящие позиции в международных компаниях, таких как Gencor Ltd. и BHP Billiton, где был главным коммерческим директором и директором по маркетингу в группе энергетических компаний, директором по корпоративному планированию и генеральным директором подразделения алюминия. С 2012 года Джон Дудас работает независимым директором и корпоративным советником в различных многонациональных горнорудных и профессиональных сервисных компаниях. До избрания в совет директоров АО "Самрук-Казына", Джон работал независимым директором и председателем совета директоров АО "НАК "Казатомпром", а также являлся членом комитетов при совете директоров АО "НАК "Казатомпром". 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая