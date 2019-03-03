В Карагандинской области почти на миллиард тенге увеличили субсидии на развитие племенного животноводства

Караганда. 15 ноября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области при уточнении бюджета почти на миллиард тенге увеличили субсидии на развитие племенного животноводства, передает Kazakhstan Today.





Бюджет Карагандинской области на 2018 год подвергся корректировке. Изменения в доходах и расходах казны утвердили депутаты областного маслихата на внеочередной XIX сессии, сообщили в пресс-службе акима региона.





"В проекте уточнённого областного бюджета на 2018 год поступления на конец года увеличены на 0,4 млрд тенге. Расходная часть бюджета уменьшена на 1 млрд тенге в связи со сложившейся экономией в государственных закупках и итогами ожидаемого исполнения по году. 3,2 млрд тенге перераспределены внутри расходной части областного бюджета", - проинформировала заместитель руководителя управления финансов Людмила Башарина.





По ее словам, на субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества животноводческой продукции дополнительно выделили 982 млн тенге. Общее финансирование на эти цели в 2018 году составило 4,9 млрд тенге.





На закуп продуктов в региональные стабилизационные фонды выделили 83,4 млн тенге.





Кроме того, из бюджета увеличили сумму на кредитование проектов в рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства - до 638,5 млн тенге, уточнили в пресс-службе.









"На развитие социальной сферы дополнительно выделено 254 млн тенге. Эти средства будут направлены на укрепление материально-технической базы организаций образования, здравоохранения и социальной защиты. 840 млн тенге предусмотрено на проекты, идущие с опережением сроков строительства и проведения ремонтных работ. Это позволит ускорить их реализацию", - уточнила Людмила Башарина.





Она также отметила, что эти проекты касаются спорта, образования, транспортной логистики и жилищно-коммунального хозяйства.





В свободном остатке образовалось 1,4 млрд тенге. Эти средства распределят при уточнении областного бюджета в 2019 году.





После уточнения общие расходы областного бюджета в 2018 году составили 206,5 млрд тенге, заключили в пресс-службе.





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