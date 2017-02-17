В Карагандинской области построят 25 пятиэтажек для переселения из зон обрушения в поселках Сатпаева

Караганда. 17 февраля. Kazakhstan Today - В Карагандинской области в 2017 году построят 25 пятиэтажных домов для переселения из зон обрушения в поселках Сатпаева сообщил аким региона Нурмухамбет Абдибеков сегодня на отчетной встрече с населением.

По словам Абдибекова, в Сатпаеве продолжается строительство домов для переселения жителей поселков, попадающих в зону обрушения при повторной отработке медных месторождений. Переселение ведется в рамках комплексного плана социально-экономического развития Жезказганского региона, передает Kazakhstan Today.

"На сегодня для обеспечения жильем 859 семей построено 39 жилых домов и выкуплено 6 квартир. Ведется строительство 25 пятиэтажных домов общей площадью 78 тыс. квадратных метров для 1150 семей с завершением в 2017 году", - сообщил глава региона.

Как проинформировали в пресс-службе акима, в целом в области в 2017 году планируют построить более 304 тыс. квадратных метров нового жилья.

"Правительством РК утверждена новая программа жилищного строительства - "Нурлы жер", которая объединила жилищное строительство, предусмотренное ранее в рамках программы "Нурлы жол" и Программы развития регионов", - напомнил аким области.

По его словам, на реализацию программы "Нурлы жер" в области выделено 1,5 млрд тенге. Планируется построить 19 тыс. квадратных метров жилья. Это позволит предоставить квартиры 336 очередникам.

"Будет продолжено строительство кредитного жилья для вкладчиков АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана", в том числе очередников местных исполнительных органов. На сегодняшний день для строительства такого жилья имеются 11 проектов", - заключил Абдибеков.

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