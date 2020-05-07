В Казахстане на законодательном уровне ограничат повышение цен на социально значимые товары

Нур-Султан. 6 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане на законодательном уровне ограничат повышение цен на социально значимые продукты. Законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав потребителей" был одобрен депутатами мажилиса во втором чтении, передает Kazakhstan Today.

По словам секретаря комитета по экономической реформе и региональному развитию мажилиса Меруерт Казбековой, законопроектом предусмотрены новые нормы по ограничению торговой надбавки субъектов внутренней торговли при реализации ими социально значимых продовольственных товаров до 15% от цен производителей и оптовых поставщиков.

Она отметила, что при нарушении этих требований предусмотрена административная ответственность.

Нормы позволят сдерживать рост цен на социально значимые продовольственные товары. В частности, на такие товары первой необходимости как: мука, крупы, яйца, подсолнечное масло, соль и другие. Всего - 19 позиций", - сказала секретарь.

Кроме того, в законодательство были внесены нормы по установлению в обязанности администратора рынка информировать продавцов об установлении предельных цен на социально значимые продовольственные товары. В случае несоблюдения обязанностей, администраторов будут привлекать к административной ответственности.

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