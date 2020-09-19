В Казахстане объем инвестиций в основной капитал в январе - августе снизился на 6,1%

Нур-Султан. 18 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане объем инвестиций в основной капитал в январе - августе 2020 года составил 7041,2 млрд тенге, что на 6,1% меньше, чем в январе - августе 2019 года, передает Kazakhstan Today.

По данным Комитета по статистике МНЭ РК, преобладающими источниками инвестиций в январе - августе 2020 года остаются собственные средства хозяйствующих субъектов, объем которых составил 5271,7 млрд тенге.

В январе - августе 2020 года по сравнению соответствующим периодом 2019 года наблюдается увеличение на 12,5% инвестиционных вложений, направленных на работы по строительству и капитальному ремонту зданий и сооружений.

Значительная доля инвестиций в основной капитал в январе - августе 2020 года приходится на горнодобывающую промышленность и разработку карьеров (42,1%), транспорт и складирование (8,8%), операции с недвижимым имуществом (17%).

Краткосрочный экономический индикатор в январе - августе 2020 года к январю - августу 2019 года составил 97,1%. Расчет краткосрочного экономического индикатора осуществляется для обеспечения оперативности и базируется на изменении индексов выпуска по базовым отраслям: сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь, составляющих свыше 60% от ВВП", - сообщает Комитет по статистике МНЭ РК.

Объем промышленного производства в январе - августе 2020 года составил 16 868,1 млрд тенге в действующих ценах, что на 0,4% больше, чем в январе - августе 2019 года. В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров производство уменьшилось на 1,5%, в обрабатывающей промышленности производство увеличилось на 3,3%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 1,9%. В водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнении производство уменьшилось - на 2,4%.

Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе - августе 2020 года составил 2418,9 млрд тенге, что больше на 4,9% чем в январе - августе 2019 года.

Объем строительных работ (услуг) в январе - августе 2020 года составил 2375,9 млрд тенге, что больше на 6,5% чем в январе - августе 2019 года.

Индекс физического объема по отрасли "Транспорт и складирование" в январе - августе 2020 года составил 83,9%.

Объем грузооборота в январе - августе 2020 года составил 376,5 млрд тонно-километров (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками) и уменьшился на 4,1% по сравнению с январем - августом 2019 года. Объем пассажирооборота составил 85,6 млрд погонных километров и уменьшился на 55,8%.

Индекс физического объема по отрасли "Связь" в январе - августе 2020 года составил 108,3%.

Индекс физического объема по отрасли "Торговля" в январе - августе 2020 года составил 89,5%.

Объем розничной торговли за январь - август 2020 года составил 6808,8 млрд тенге, или 90,5% к уровню соответствующего периода 2019 года (в сопоставимых ценах).

Объем оптовой торговли за январь - август 2020 года составил 14 083,7 млрд. тенге, или 90% к уровню соответствующего периода 2019 года (в сопоставимых ценах).

Внешнеторговый оборот Казахстана в январе - июле 2020 года составил 48 747,2 млн долларов CША и по сравнению с январем - июлем 2019 года уменьшился на 10,7%, в том числе экспорт - 28 630,8 млн долларов США (на 13,3% меньше), импорт - 20 116,4 млн долларов США (на 6,5% меньше).

Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 сентября 2020 года составило 456 697 единицы и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 3,3%, в том числе 448 046 единиц с численностью работников менее 100 человек. Количество действующих юридических лиц составило 320 320, среди которых малые предприятия (менее 100 человек) составляют 311 961 единиц.

Индекс потребительских цен в августе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года составил 104,6%. Цены на продовольственные товары повысились на 7,3%, непродовольственные товары - на 3,4%, платные услуги для населения - на 2%. Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию в августе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года cнизились на 6,9%.

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