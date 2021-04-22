В Казахстане обсудили вопросы доступа к недорогим, надежным и современным источникам энергии

НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - В рамках онлайн-конференции "Дискуссионная платформа ЦУР и бизнес" обсудили седьмое направление Целей устойчивого развития-2030 в Казахстане - "Обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе конференции было озвучено, что, согласно данным, содержащимся в докладе ВОЗ "Возможности сжигания: чистая бытовая энергия для здоровья, устойчивого развития и благополучия женщин и детей" за 2016 год, 92% населения РК используют в основном чистые виды топлива для приготовления пищи.

В то же время свыше 1,4 млн человек в Казахстане используют для приготовления пищи загрязняющие виды топлива. 5% или менее - использует уголь.

По данным Министерства энергетики на 1 января 2019 года, уровень газификации населения достиг 49,68% - около 9 млн человек имеют доступ к газу, а в 2020 году реализовано 66 новых проектов газификации.

В рамках развития газовой генерации планируется долгосрочный перевод угольных ТЭЦ на природный газ. Замещение угля газовым топливом позволит снизить не только уровень воздействия на окружающую среду, но выбросы парниковых газов", - было сказано в ходе мероприятия.

По словам, руководителя управления департамента возобновляемых источников энергии Министерства энергетики РК Тажмакиной Балтуган, в числе первоочередных мероприятий министерства находится активное развитие ВИЭ. Планируется увеличить долю чистой энергии в Казахстане к 2030 году до 6%.

Согласно информации, на сегодняшний день в республике действует 116 объектов ВИЭ. Ожидается, что к 2050 году увеличение доли проектов ВИЭ в глобальном энергетическом балансе достигнет 35%.

Однако, здесь стоит учитывать, что мелкие объекты ВИЭ не вносятся в общую базу (фермерские хозяйства, как таковой малый бизнес). Этот вопрос необходимо вынести на широкое обсуждение в связи с их высоким потенциалом", - прокомментировал депутат мажилиса Елдос Абаканов.

Министерством энергетики РК, совместно с ПРООН, в конце 2017 года был запущен интерактивный солнечный атлас для планирования и внедрения солнечной энергетики в Казахстане. Также действует Программа "зеленого" финансирования, в рамках которой на Казахстан выделено $30 млн.

По словам ведущего банкира по проектам "зеленой" экономики ЕБРР в Нур-Султане Майры Карасаевой, уже запущена программа ЕБРР "Зеленые города" и в сентябре 2020 года Алматы приступил к реализации проекта.

На конференции исполнительный директор Центра "Содействие устойчивому развитию" Вера Мустафина, затронула проблему строительства биогазовых установок.

Биогаз - как один из альтернативных источников энергии, потенциал которого недооценен. А между тем, выработка подобной электроэнергии позволит значительно сэкономить на энергопотреблении предприятий", - рассказала спикер, добавив, что роль биогаза в энергетике возобновляемых источников огромна, причем не только в крупной промышленности.

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