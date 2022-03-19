В Казахстане планируют увеличить добычу газа в 2022 году

Фото: МЭ РК
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - 18 марта министр энергетики РК Болат Акчулаков в ходе расширенного заседания коллегии Министерства энергетики РК рассказал об основных показателях газовой отрасли Казахстана за прошлый год и планах на 2022 год, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В 2021 году объем добычи газа составил 53,8 млрд кубометров, план на 2022 год - 54,5 млрд кубометров. Произведено 29,4 млрд кубометров товарного газа, план на 2022 год - 29,6 млрд кубометров, сообщает пресс-служба Минэнерго.
Экспорт газа составил 7,2 млрд кубометров, ожидаемый объем экспорта газа на 2022 год - 5 млрд кубометров.
По состоянию на 1 января 2022 года газификация страны составила 57,7%.
В рамках трансфертов на развитие регионов в текущем году планируется реализация 96 проектов строительства газовой инфраструктуры, планируется завершить 38 объектов для обеспечения газом 59 населенных пунктов.
Также в 2022 году планируется начать капитальный ремонт действующего газопровода Бейнеу - Жанаозен, а также планируется строительство параллельных ниток газопроводов Макат - Северный Кавказ и Бейнеу - Жанаозен.
Реализация этих проектов обеспечит энергетическую безопасность и транспортировку дополнительных объемов газа для развития западных регионов страны.
В Мангистауской области для развития туристического кластера в 2022 году планируется завершить газификацию местности Сарша и курортной зоны "Теплый пляж", это позволит обеспечить газом более 10 объектов туристического кластера побережья Каспийского моря.