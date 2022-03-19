В Казахстане планируют увеличить добычу газа в 2022 году

Фото: акимат Алматы

АЛМАТЫ. 18 МАРТА - Аким Алматы Ерболат Досаев обсудил с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Аланом Пию проекты по улучшению инфраструктуры города и инициативы по развитию малого и среднего бизнеса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Акимат Алматы и ЕБРР на протяжении последних 13 лет плодотворно сотрудничают в рамках продвижения инициатив, направленных на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и развития транспортного сектора.

Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам перспективы обновления троллейбусного парка и модернизации тяговых подстанций (190 троллейбусов, 10 подстанций).

Стороны также обсудили возможность дальнейшего сотрудничества по строительству легкорельсового транспорта (ЛРТ). Европейским банком реконструкции и развития ранее были проведены исследования по целесообразности реализации проекта строительства и эксплуатации системы ЛРТ в Алматы (включая экологический, экономический и социальный анализ).

В ходе встречи обсуждались вопросы экологической ситуации в городе. По предварительным данным на февраль текущего года, в воздухе зафиксировано превышение нормы диоксида (NO2) азота в 6 раз, диоксида серы (SO2) и оксида азота (N2O) в 5 раз. Одним из основных источников загрязнения являются промышленные предприятия (37%). Согласно экспертному заключению, необходима модернизация ТЭЦ-2. ЕБРР как один из кредиторов проекта попросил о поддержке со стороны акимата, который подтвердил готовность оказать содействие. Для успешной реализации проекта будет разработана и принята совместная дорожная карта.

В ходе встречи также обсуждались вопросы реализации в Алматы ESG-проектов по энергоэффективности и энергосбережению, модернизации инженерной инфраструктуры для снижения потерь воды, тепла и др.

Важным направлением развития города является его цифровизация. Стороны рассмотрели предложение по реализации проекта "Цифровой двойник" города, который представляет собой высокоточную цифровую копию городской инфраструктуры и процессов. Система представляет собой платформу для обработки данных стресс-тестирования инфраструктуры в различных условиях, включая вопросы изменения климата, общественного транспорта, роста населения и др.

В целях поддержки и развития малого и среднего бизнеса были обсуждены совместные программы и инициативы. Стоит отметить, что сфера предпринимательства имеет огромное значение для города - в этом секторе заняты 6 из 10 алматинцев.

В завершение встречи стороны договорились изучить предлагаемые проекты в месячный срок и вернуться к обсуждениям в целях дальнейшего сотрудничества.