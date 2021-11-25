В Казахстане порядка 95 тыс. человек получили выплаты в связи с потерей работы

В соответствии с действующим законодательством, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 40% от потерянного дохода.
Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:
- авторизоваться на портале eGov.kz;
- в разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";
- заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;
- в течение одного дня центр занятости населения (далее – ЦЗН) по месту жительства заявителя предложит вакансии;
- если работа не найдена, в течение трех рабочих дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник ЦЗН).
Эту услугу в онлайн режиме также можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).
При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически", - уточнили в ведомстве.
Напомним, социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период поиска работы.
Как сообщалось ранее, численность безработных, по оценке в октябре 2021 года, составила 450,7 тыс. человек. Уровень безработицы составил 4,9% к рабочей силе. Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец октября 2021 года составила 193,5 тыс. человек, или 2,1% к рабочей силе.
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, по оценке, в октябре 2021 года - 245 715 тенге.
Среднедушевые номинальные денежные доходы населения, по оценке, в сентябре 2021 года составили 130 600 тенге (предварительные данные), что на 15,4% выше, чем в сентябре 2020 года. Реальные денежные доходы за указанный период увеличились на 6%.