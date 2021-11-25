В Казахстане порядка 95 тыс. человек получили выплаты в связи с потерей работы

НУР-СУЛТАН. 24 НОЯБРЯ - По состоянию на 1 ноября 2021 года численность получателей социальной выплаты на случай потери работы из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) составила 94,9 тыс. человек. При этом 70,2 тыс. гражданам выплата была назначена впервые именно в этом году, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В соответствии с действующим законодательством, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 40% от потерянного дохода.

Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:

- авторизоваться на портале eGov.kz;

- в разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";

- заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;

- в течение одного дня центр занятости населения (далее – ЦЗН) по месту жительства заявителя предложит вакансии;

- если работа не найдена, в течение трех рабочих дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник ЦЗН).

Эту услугу в онлайн режиме также можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).

При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически", - уточнили в ведомстве.

Напомним, социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период поиска работы.

Как сообщалось ранее, численность безработных, по оценке в октябре 2021 года, составила 450,7 тыс. человек. Уровень безработицы составил 4,9% к рабочей силе . Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец октября 2021 года составила 193,5 тыс. человек, или 2,1% к рабочей силе.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, по оценке, в октябре 2021 года - 245 715 тенге.

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения, по оценке, в сентябре 2021 года составили 130 600 тенге (предварительные данные), что на 15,4% выше, чем в сентябре 2020 года. Реальные денежные доходы за указанный период увеличились на 6%.