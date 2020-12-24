В Казахстане расширяется перечень налогоплательщиков, обязанных выписывать электронные счета-фактуры

Нур-Султан. 23 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане расширен перечень налогоплательщиков, обязанных выписывать электронные счета-фактуры (ЭСФ), передает Kazakhstan Today.

Перечень расширен в связи с внесением изменений и дополнений в статью 412 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), сообщили в пресс-службе комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Перечень налогоплательщиков, которые обязаны выписывать ЭСФ, дополняется следующими категориями:

- налогоплательщики, не являющиеся плательщиками НДС, в случае реализации товаров, которые поступили в модуль "Виртуальный склад" ИС ЭСФ к таким налогоплательщикам;

- юридические лица-резиденты (за исключением ГУ и государственных организаций среднего образования), нерезиденты, осуществляющие деятельность в РК через филиал, представительство, индивидуальные предприниматели, лица, занимающиеся частной практикой, не зарегистрированные в качестве плательщика НДС, по гражданско-правовой сделке, стоимость которой превышает 1000-кратный размер МРП;

- налогоплательщики - по услугам международной перевозки грузов.

Поправки вводятся в действие с 1 апреля 2021 года.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства