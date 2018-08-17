В Казахстане стартовал первый электронный закуп лекарств

Астана. 16 августа. Kazakhstan Today - Фармдистрибьюторы и производители, поставляющие лекарства для бесплатного лекарственного обеспечения в Казахстане, завершили тестирование системы электронных закупок, передает Kazakhstan Today.

Теперь в "СК-Фармация" объявляют электронные закупки по 35 наименованиям медикаментов на текущий год, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.

По словам исполняющего обязанности председателя правления ТОО "СК-Фармация" Берика Шарипа, тестовые закупки были проведены дважды. В тестовых закупках приняли участие 35 участников, 22 из которых прошли все процедуры вплоть до аукциона.

Тестовый закуп позволил членам тендерной комиссии и потенциальным поставщикам разобраться в системе и выявить недочеты. Все замечания направлены в Центр электронной коммерции - разработчикам портала.

"Сегодня мы объявили первый электронный закуп лекарств. Пока участники процедур будут собирать документы для участия в тендерных процедурах, разработчики устранят все выявленные недочеты, и в рамках закупа текущего года мы еще раз проработаем все механизмы. Таким образом, к большому закупу на 2019 год система будет полностью отлажена", - отметил Берик Шарип.

Сейчас в рамках первого электронного закупа тендер объявлен на 35 наименований, в их числе психотропные, противотуберкулезные, антибактериальные препараты, а также изделия медицинского назначения. Ранее эти позиции не были закуплены на 2018 год по причинам отсутствия предложений от потенциальных поставщиков, истечения регистрации в РК или в силу того, что некоторые препараты были сняты с производства. Закупленные по новой системе медикаменты начнут поставляться в медорганизации с октября, пояснили в пресс-службе министерства.

Переход на электронный формат закупа реализуется единым дистрибьютором в рамках цифровизации здравоохранения. Учитывая социальную значимость, проект реализуется Центром электронной коммерции на безвозмездной основе.

"Электронные закупки позволят снизить административные барьеры, обеспечить прозрачность и объективность закупочных процедур. Фактически теперь на бумажном носителе потенциальным поставщикам нужно будет предоставлять лишь банковскую гарантию. Все остальные документы поставщики смогут загружать на веб-портал в электронном виде", - уточнили в пресс-службе.

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