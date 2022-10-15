В Казахстане уголь для населения подорожал сразу на 11% за год

Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам сентября 2022 года каменный уголь в Казахстане подорожал для населения на 2,9% за месяц и на 10,8% за год.

Средняя розничная цена 1 тонны каменного угля в городах РК за год выросла с 13,7 тысячи до 15 тысяч тенге. Самый дорогой уголь продавался в Таразе и Уральске: 19,5 тысячи и 19,3 тысячи тенге за тонну соответственно. Высокие цены были зафиксированы также в Жезказгане (16,4 тысячи тенге), Алматы (16,2 тысячи тенге) и Талдыкоргане (16 тысячи тенге), информирует Energyprom.kz

За январь-август текущего года объем добычи каменного угля, включая лигнит и угольный концентрат, составил 76,5 млн тонн - на 6,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 70,6 млн тонн пришлось непосредственно на каменный уголь, 3,1 млн тонн - на лигнит, 2,7 млн тонн - на угольный концентрат.

За январь-июль 2022 года отечественные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на каменный уголь, включая лигнит и угольный концентрат, на 99,6% против 99,4% годом ранее. Производство за аналогичный период выросло на 5,8%, до 66,4 млн тонн, а импорт, наоборот, уменьшился на 18,3%, до 285,8 тысячи тонн, информируют аналитики.

На фоне роста цен экспорт угля увеличился на 16,3%, достигнув 20,9 млн тонн, в то время как реализация на внутреннем рынке выросла лишь на 1,4%, составив за январь-июль 2022 года 45,7 млн тонн.





Вместе с тем глава МИИР Ускенбаев заверил , что что на угольных разрезах сдерживают цены.



