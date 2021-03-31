В Казахстане увеличены тарифы на производство электроэнергии

НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - С 1 апреля предельные тарифы теплоэлектростанций увеличатся в среднем на 15% для финансирования их модернизации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Предельные тарифы 37 из 45 энергопроизводящих организаций в Казахстане будут увеличены с 1 апреля 2021 года. По поданным заявкам рост предельных тарифов прогнозировался на уровне 36%. Более полугода проводился анализ обоснованности поданных заявок, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

В результате проведенной работы и обсуждений доля увеличения заявленных уровней предельных тарифов станций были снижены более чем в два раза.

При их рассмотрении министерством был применен индивидуальный подход по каждому случаю. Были приняты во внимания заявки, требующие своевременного решения. Среднее увеличение предельных тарифов энергопроизводящих организаций по Казахстану прогнозируется на уровне 15%", - сообщил на брифинге в СЦК вице-министр энергетики Кайрат Рахимов.

Он отметил, что большая часть энергетических источников Казахстана введена в эксплуатацию в 60-70-х годах прошлого столетия. По итогам 2020 года износ энергетических активов в Казахстане составляет 53%. Соответственно основные затраты в секторе генерации направлялись на поддержание их в рабочем состоянии - уровень доходности большинства станции ниже фактических затрат.

Особую обеспокоенность вызывает качество проводимых ремонтных компаний на электростанциях, обусловленное недофинансированием. К сожалению, допустимые уровни расходов на ремонтные кампании, заложенные в предельных тарифах, не в полной мере покрывают необходимые потребности", - подчеркнул Рахимов.

Он отметил, что вследствие этого постоянно находятся в ремонтах и недоступны для выработки электроэнергии по различным причинам около 2 тыс. МВт, что сопоставимо с совокупным потреблением трех южных областей - Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской.

Также из-за недофинансирования наблюдается рост числа аварий и технологических отключений. В 2020 году в Единой электроэнергетической системе Казахстана было допущено 4458 технологических нарушений (рост на 11% по сравнению с 2019 годом). Каждое крупное технологическое нарушение - риск аварии всей энергетической системы Казахстана.

Своевременная корректировка предельных тарифов у электрических станций позволит качественно осуществить работу по их модернизации, а также своевременно и в полной мере провести ремонт для успешного прохождения осенне-зимнего периода 2021-2022 годов и снижения аварийных ситуаций, заверили в Минэнерго.

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