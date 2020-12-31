В Казахстане в 2021 году повысят выплаты по потере кормильца

Нур-Султан. 30 декабря. Kazakhstan Today - С 2021 года в Казахстане на 5% вырастут выплаты по потере кормильца, передает Kazakhstan Today.

С 1 января 2021 года произвести повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2021 года, на пять процентов от размера получаемых социальных выплат", - говорится в постановлении правительства.

Данное постановление вводится в действие с 1 января 2021 года.

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