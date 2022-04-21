В Казахстане в 2021 году производство подсолнечного масла выросло на 10,2%

НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - По итогам 2021 года объемы производства масла подсолнечного рафинированного увеличились на 10,2% по сравнению с 2020 годом и составили 147,6 тысячи тонн, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В целях обеспечения потребности внутреннего рынка, стабилизации цен и загрузки перерабатывающих предприятий Министерством сельского хозяйства в сентябре 2021 года введены ограничения на экспорт семян подсолнечника и масла подсолнечного. С момента введения ограничительных мер стабилизировалась розничная цена на масло подсолнечное, сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК.

За прошедший период 2022 года экспорт подсолнечного масла увеличился в 4,8 раза по сравнению аналогичным периодом прошлого года (140,7 тысячи тонн и 28,9 тысячи тонн соответственно).

Ежегодно порядка 60% от общего объема экспорта масла подсолнечного поставляется в Узбекистан, при этом наблюдается расширение рынков сбыта подсолнечного масла, помимо традиционных стран (Узбекистан, Афганистан, Таджикистан, Китай) отгрузки масла подсолнечного осуществлялись в Чехию, Литву, Турцию.

Для стимулирования развития сырьевой базы оказываются меры господдержки производителям масличных культур (субсидируется сдача маслосемян на переработку, приобретение семян, удобрений, пестицидов и т.д.), благодаря чему в прошлом году площади посева подсолнечника увеличились на 200 тысяч га. В текущем году планируется увеличить посев подсолнечника на 20,7 тысячи га", - проинформировали в ведомстве.