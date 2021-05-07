В Казахстане в 2021 году введут в эксплуатацию информационную систему учета нефти

НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - В Казахстане в текущем году будет введена в промышленную эксплуатацию информационная система учета нефти и газового конденсата (ИСУН), сообщила вице-министр энергетики Жанат Жахметова в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Она напомнила, что работы по созданию и внедрению ИСУН ведутся в рамках госпрограммы "Цифровой Казахстан". На сегодняшний день утверждена генеральная схема оснащения приборами учета, система запущена в пилотном режиме и к ней подключены 4 нефтедобывающие организации, 4 нефтетранспортные организации и 3 нефтеперерабатывающих завода. До конца года планируется подключить к ИСУН организации, осуществляющие более 60% общей добычи и переработки нефти и газового конденсата.

Наряду с этим, добавила Жанат Жахметова, в Министерстве энергетики с 2014 года продолжает функционировать Единая государственная система управления недропользованием (ЕГСУ), являющаяся инструментом по предоставлению отчетности для недропользователей. Кроме того, в ЕГСУ ведется мониторинг исполнения лицензионно-контрактных условий и собирается оперативная информация по добыче, транспортировке и переработке нефти.

По состоянию на сегодняшний день в системе зарегистрированы 147 недропользователей. Благодаря ЕГСУ реализовано 10 типов интеграций, разрешение на недропользование (e-license), SDU, ЕРСОП; возможность оформления сводной заявки для получения данных от местных исполнительных органов; автоматическое объединение и формирование плана поставки СНГ; формы для сдачи отчетов в электронном виде.

Жанат Жахметова напомнила, что министерством автоматизировано три госуслуги: переход права недропользования и объектов, связанных с правом недропользования; заключение контрактов на недропользование по углеводородам и добыче урана и дополнительных соглашений к контрактам на недропользование по углеводородам и добыче урана. Вместе с тем планируется автоматизировать разработку плана и графика поставки нефти и нефтепродуктов, оцифровать действующие контракты и дополнения к ним (заключенные до 2018 года) для дальнейшего мониторинга выполнения обязательств лицензионно-контрактных условий и полностью перевести отчетности в электронный формат.

Всего Министерство энергетики оказывает 23 госуслуги, из них 22 - в электронном формате. В I квартале 2021 года было оказано 737 госуслуг, из них 691 - в электронном формате, 46 - в бумажном.

Кроме того, по ее словам, Министерство энергетики Казахстана планирует инициировать в законодательство поправки, предусматривающие увеличение частоты проведения электронных аукционов по предоставлению права на разведку и добычу более чем два раза в год.

Она напомнила, что 23 декабря 2020 года состоялся первый онлайн-аукцион по предоставлению права на разведку и добычу, а 23 апреля текущего года прошел второй аукцион по 8 участкам общей площадью более 2 тыс. квадратных километров. По итогам вторых торгов итоговая сумма подписного бонуса превысила первоначальный стартовый бонус в 13 раз и составила 9,3 млрд тенге.

По ее словам, по итогам двух аукционов в министерстве были разработаны предложения по улучшению процесса их проведения. В частности, планируется инициировать поправки, предусматривающие гарантийный взнос в размере стартовых подписных бонусов; в случае отказа победителя предоставление права приобретения второму участнику; снятие ограничения на проведение аукционов два раза в год.

Важно отметить, что посредством аукциона предоставляется право на недропользование, а не владение землей. Данное право регулируется кодексом "О недрах и недропользовании", любые технологические процессы на участках будут рассматриваться в Центральной комиссии по разведке и разработке при Министерстве энергетики РК.

Получив право на недропользование, инвестор подписывает договор об аренде земли с местным исполнительным органом. Перед разработкой проектного документа каждый недропользователь обязан провести общественные слушания с участием местного населения.

Так как аукционы проводятся онлайн и анонимно, участники не видят друг друга. Эта информация недоступна и для специалистов Министерства энергетики, которое курирует проведение данных аукционов.

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