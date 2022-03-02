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В Казахстане внедрят реестр обязательных требований в бизнес-сфере

01.03.2022, 10:38 28911
НУР-СУЛТАН. 1 МАРТА - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов поручил министерству национальной экономики совместно с палатой "Атамекен" утвердить план-график работы по формированию реестра обязательных требований в соответствии с новыми подходами регулирования "с чистого листа", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Министерству финансов совместно с министерством юстиции в рамках уточнения бюджета предусмотреть средства на создание реестра на базе информационной системы "Аділет", - сказал Смаилов на заседании правительства.

 
По информации Миннацэкономики, в реестре будут определены сроки проведения анализа регуляторных актов на предмет их соответствия новой регуляторной политике. В случае если регулирующий орган не проведет данный анализ в сроки, такие акты исключаются из реестра и отменяются.
 

Особенностью реестра является освобождение предпринимателей от административной ответственности за нарушение требований, исключенных из реестра и не отмененных в срок", - рассказал глава МНЭ Алибек Куантыров, отметив, что реестр заработает с 1 января 2023 года.

 
По его словам, на сегодняшний день подготовлен план-график работы по внедрению регулирования "с чистого листа" на 2022-2023 годы. План предусматривает все меры организационного характера, сроки и этапы исполнения, а также ответственные госорганы.
 

Министерством сформирован пул экспертов для обучения госорганов новым подходам регулирования бизнеса. Данное обучение будет проведено в течение месяца. В настоящее время госорганами завершается работа по созданию отраслевых рабочих групп для проведения пересмотра регуляторных актов на соответствие новой регуляторной политике", - проинформировал Куантыров.

 
До конца марта текущего года госорганы совместно с рабочими группами сформируют перечень регуляторных актов по курируемым отраслям для включения в реестр. С 30 марта соответствии с графиком будет проводиться анализ требований на соответствие новой регуляторной политике.
 
После этапа анализа и обсуждения актов госорганы проведут их пересмотр. 
 
Куантыров также рассказал, что законом по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности в РК, который был подписан президентом в конце прошлого года, предусмотрено изменение системы государственного контроля и надзора.
 

Новые формы государственного контроля будут включать переход от проверок к профилактическим мероприятиям. Также в рамках закона министерством обеспечено законодательное закрепление нормы по автоматизации системы государственного контроля, обеспечивающей формирование графиков проведения проверок. Данная норма вступит в силу с 1 января 2023 года", - рассказал министр.

 
Он подчеркнул, что при отсутствии такой автоматизации допускается осуществлять контроль только в отношении 5% от общего количества субъектов контроля.
 

Это позволит упорядочить и сфокусировать органы контроля и надзора на проблемные субъекты бизнеса, при этом снижая административное давление на законопослушных предпринимателей", - пояснил Куантыров, отметив, что данные меры позволят исполнить поручение Токаева по завершению автоматизации системы госконтроля.

 

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Высший совет по реформам рассмотрит вопрос о разработке плана антикризисных действий

02.03.2022, 18:45 941
НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - Под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева 3 марта состоится заседание Высшего совета по реформам, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе мероприятия планируется рассмотреть вопрос о разработке плана антикризисных действий в условиях обострения геополитической ситуации и ужесточения антироссийских санкций, сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.
 
Будут заслушаны доклады премьер-министра Алихана Смаилова и председателя Национального банка Галымжана Пирматова.
 

Отмечаются факты задержки казахстанских грузов, следующих транзитом через РФ в ЕС

02.03.2022, 18:28 2386
Отмечаются факты задержки казахстанских грузов, следующих транзитом через РФ в ЕС
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - В связи с введением пакета санкций против РФ и отсутствием новых механизмов определения страны происхождения товара отмечаются факты задержки в ряде морских портов казахстанских грузов, следующих транзитом через территорию России на рынки стран ЕС, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
При этом казахстанские товары, следующие через территорию Российской Федерации на рынки стран ЕС автомобильным транспортом, проходят без задержек, сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК.
 
В настоящее время Министерством торговли и интеграции РК проводятся консультации для обеспечения бесперебойной доставки казахстанских товаров в страны назначения.
 

Инфляция в Казахстане в феврале составила 0,8%, с начала года - 1,5%

02.03.2022, 16:23 4571
Инфляция в Казахстане в феврале составила 0,8%, с начала года - 1,5%
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - Инфляция в Казахстане в феврале 2022 года к январю составила 0,8%, с начала года - 1,5%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Цены на продовольственные товары в феврале повысились на 1,2%, непродовольственные - на 0,5%, платные услуги - на 0,6%", - сообщает Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

 
Повышение цен отмечено на овощи свежие - на 6,6%, картофель - на 4,1%, муку - на 2,1%, крупы - на 1,9%, макаронные изделия - на 1,8%, хлеб - на 1,7%, сахар-песок - на 1,5%, мясо птицы - на 1,2%, молоко пастеризованное - на 1,1%, кисломолочные продукты - на 1%, сухофрукты и орехи - на 0,9%, фрукты свежие, булочные и мучные изделия - по 0,8%. Прохладительные напитки подорожали на 1,5%, табачные изделия - на 1%, алкогольные напитки - на 0,9%. Снижение цен зафиксировано на яйца - на 2,4%.
 
Кроме того, прирост цен на бытовые приборы составил 1,5%, автомобили, фармацевтическую продукцию, товары личного пользования - по 1,2%, мебель и предметы домашнего обихода, текстильные изделия, строительные материалы - по 0,9%, моющие и чистящие средства - 0,8%. Газ сжиженный в баллонах подешевел на 0,8%, дизельное топливо - на 0,4%.
 
Услуги воздушного пасажирского транспорта подорожали на 6,9%. Уровень цен на услуги здравоохранения вырос на 1,8%, парикмахерских и заведений личного обслуживания - на 1,2%, общественного питания - на 1,1%, гостиниц - на 0,9%. 
 
В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на водоотведение снизились на 0,8%, холодную воду - на 0,7%, газ, транспортируемый по распределительным сетям, - на 0,6%, отопление центральное, горячую воду - по 0,4%.

 

Цены на газ в Европе обновили исторический максимум

02.03.2022, 16:03 4821
Цены на газ в Европе обновили исторический максимум
Фото: depositphotos.com
АЛМАТЫ. 2 МАРТА - Цены на газ в Европе пробили планку в 2200 долларов за тысячу кубометров и в очередной раз обновили исторический максимум, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Если на открытии апрельские фьючерсы торговались на уровне 1500 долларов, а затем даже немного снизились, то вскоре они перешли к устойчивому росту и достигли 2226 долларов. Это на 59,4 процента выше расчетной цены предыдущего дня (1396,5 доллара), сообщает РИА Новости.
 
Европейский газовый рынок лихорадит уже много месяцев. Весной прошлого года цены колебались на уровне 250-300 долларов за тысячу кубов, к концу августа они выросли до 600 долларов, в октябре впервые перевалили за тысячу, а в декабре - за две тысячи. Затем последовал некоторый откат, но цены оставались стабильно высокими, чего не наблюдалось за всю историю функционирования газовых хабов в Европе.
 
Эксперты связывали это с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
 
В начале февраля фьючерсы колебались в диапазоне 800-1030 долларов, но затем резко пошли вверх после того, как президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. По мнению аналитиков, из-за "военной премии" газовые цены могут еще не раз побить рекорды.
 

Минпромторг РФ выступает за расширение сотрудничества с Казахстаном

02.03.2022, 11:40 8106
МОСКВА. 2 МАРТА - Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил о необходимости активизации и расширения сотрудничества с Казахстаном, сообщила пресс-служба министерства по итогам встречи министра с вице-премьером - министром торговли и интеграции Казахстана Бахытом Султановым, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Денис Мантуров отметил, что необходимо активизировать взаимодействие по ключевым проектам промкооперации между странами, а также уделять особое внимание поиску новых взаимовыгодных и перспективных направлений сотрудничества в различных отраслях промышленности", - говорится в сообщении.

 
Мантуров и Султанов обсудили торгово-экономическое сотрудничество между странами, а также ключевые двусторонние инициативы в приоритетных отраслях промышленности, отмечает Минпромторг. 
 

Стороны обсудили сотрудничество в приоритетных отраслях промышленности - авиастроение, электротехника, лесопереработка и др.", - говорится в сообщении.

 
По данным ТАСС, Россия в прошлом году вновь стала главным торговым партнером Казахстана: товарооборот увеличился на 34,1% - до 25,6 млрд долларов. Российские поставки в Казахстан увеличились на 31,5% - до 18,4 млрд долларов, поставки из Казахстана в Россию выросли на 41,3% - до 7,1 млрд долларов. Важнейшими статьями российского экспорта в Казахстан стали технологичные товары - машины, оборудование, транспортные средства, продукция химической промышленности.
 

Прибыль НК "Казахстан инжиниринг" выросла в 4 раза

01.03.2022, 16:09 23546
Прибыль НК "Казахстан инжиниринг" выросла в 4 раза
Фото: www.ke.kz

НУР-СУЛТАН. 1 МАРТА - Чистая прибыль главного оборонного холдинга страны АО "НК "Казахстан инжиниринг" за 2021 год выросла в 4 раза и составила 1,65 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации пресс-службы холдинга, это новый рекорд.

"После 5 лет убыточной деятельности АО "НК "Казахстан инжиниринг" с 2020 года стало получать положительные финансовые результаты, выйдя из преддефолтного состояния. Согласно оценочным данным доходы от реализации за 2021 год составили порядка 101,2 млрд тенге, на 1,3% больше, чем в предыдущем году, а размер чистой прибыли вырос в 4 раза. При этом нацкомпания впервые за 5 лет выплатила дивиденды по простым акциям в размере 324 млн тенге", - сообщили в пресс-службе.

По ее информации, перевыполнение плановых показателей достигнуто дочерними предприятиями в Семее, Уральске, Алматы и Нур-Султане. Это АО "Завод им. С.М. Кирова", АО "Зенит", АО "Семей инжиниринг", АО "МЗК", ТОО "R&D центр КИ". Заводы выпускают продукцию военного и двойного назначения, а также гражданского направления.

Ранее холдинг взял курс на диверсификацию гражданского производства и развитие перспективных направлений. К примеру, в АО "ЗиК" стартует производство трассового медико-спасательного пункта (ТМСП) для МЧС РК, а также робототехнических средств для пожаротушения и грузовой машины для пожаротушения типа АЦ-5.

"Опытный образец пожарного робота ZIK-РПА-01 прошел заводские и стендовые испытания. Ерейментауский "811 Авторемонтный завод КИ" определен победителем конкурса на поставку в 2022 году плавучей насосной станции для межбассейновой переброски воды из Урала в реку Большой Узень", - подчеркнули в холдинге.

Кроме того, АО "НК "Казахстан инжиниринг" ведет активную работу над проектами в сфере оборонной индустрии. Это производство автоматов Калашникова типа АК-12 и АК-15 на базе АО "Тыныс", организация серийного производства беспилотных летательных аппаратов для проведения учений ПВО ВС РК (мишеней), модернизация бронетанковой техники на базе АО "Семей инжиниринг" и ряд других проектов.

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Экспортерам сырья предоставят новые налоговые привилегии

01.03.2022, 15:36 24426
Экспортерам сырья предоставят новые налоговые привилегии
НУР-СУЛТАН. 1 МАРТА - Экспортерам сырья в Казахстане предоставят новые налоговые привилегии при конвертации не менее 50% валютной выручки в национальную валюту, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Планируется упростить возврат превышения налога на добавленную стоимость для экспортеров сырья. Такие привилегии смогут получить экспортеры, конвертировавшие в национальную валюту не менее половины валютной выручки, поступившей от экспорта сырья", - сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Минфина РК.

 
По информации ведомства, в настоящее время разрабатывается проект постановления правительства об утверждении перечня субъектов предпринимательства, осуществивших конвертацию не менее 50% валютной выручки, поступившей от экспорта сырья за налоговый период. В статью 434 Налогового кодекса внесена поправка в части упрощенного порядка возврата превышения налога на добавленную стоимость для субъектов предпринимательства, осуществивших конвертацию. 
 
При соответствии условиям пункта 2 статьи 429 Налогового кодекса экспортеры могут вернуть без проведения налоговой проверки сумму в размере не более 80% от суммы превышения налога на добавленную стоимость в течение 15 рабочих дней. 
 

Целью реализации является предоставление более выгодных по сравнению с рыночными условиями инструментов для инвестирования средств в национальной валюте", - пояснили в пресс-службе.

 

Повышен минимальный размер уставного капитала коллекторских агентств

01.03.2022, 12:41 27256
НУР-СУЛТАН. 1 МАРТА - Для обеспечения устойчивости коллекторских агентств в 2021 году в законе о коллекторской деятельности установлена норма о минимальном размере уставного капитала коллекторских агентств. Во исполнение данного требования Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка с 1 января 2022 года введен минимальный размер уставного капитала коллекторских агентств в сумме 10 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С целью консолидации рынка и повышения качества коллекторских услуг 22 февраля текущего года принято постановление правления агентства №8, предусматривающее поэтапное повышение размера уставного капитала для действующих коллекторских агентств: с 1 июля 2022 года - 30 млн тенге, с 1 января 2023 года - 50 млн тенге. При этом для вновь открывающихся коллекторских агентств минимальный размер уставного капитала составляет 50 млн тенге", - проинформировали в агентстве.

 
В настоящее время в отношении коллекторских агентств, не выполнивших минимальные требования к уставному капиталу, агентством проводится работа по прекращению их деятельности.
 
 

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