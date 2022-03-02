В Казахстане внедрят реестр обязательных требований в бизнес-сфере

НУР-СУЛТАН. 1 МАРТА - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов поручил министерству национальной экономики совместно с палатой "Атамекен" утвердить план-график работы по формированию реестра обязательных требований в соответствии с новыми подходами регулирования "с чистого листа", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Министерству финансов совместно с министерством юстиции в рамках уточнения бюджета предусмотреть средства на создание реестра на базе информационной системы "Аділет", - сказал Смаилов на заседании правительства.

По информации Миннацэкономики, в реестре будут определены сроки проведения анализа регуляторных актов на предмет их соответствия новой регуляторной политике. В случае если регулирующий орган не проведет данный анализ в сроки, такие акты исключаются из реестра и отменяются.

Особенностью реестра является освобождение предпринимателей от административной ответственности за нарушение требований, исключенных из реестра и не отмененных в срок", - рассказал глава МНЭ Алибек Куантыров, отметив, что реестр заработает с 1 января 2023 года.

По его словам, на сегодняшний день подготовлен план-график работы по внедрению регулирования "с чистого листа" на 2022-2023 годы. План предусматривает все меры организационного характера, сроки и этапы исполнения, а также ответственные госорганы.

Министерством сформирован пул экспертов для обучения госорганов новым подходам регулирования бизнеса. Данное обучение будет проведено в течение месяца. В настоящее время госорганами завершается работа по созданию отраслевых рабочих групп для проведения пересмотра регуляторных актов на соответствие новой регуляторной политике", - проинформировал Куантыров.

До конца марта текущего года госорганы совместно с рабочими группами сформируют перечень регуляторных актов по курируемым отраслям для включения в реестр. С 30 марта соответствии с графиком будет проводиться анализ требований на соответствие новой регуляторной политике.

После этапа анализа и обсуждения актов госорганы проведут их пересмотр.

Куантыров также рассказал, что законом по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности в РК, который был подписан президентом в конце прошлого года, предусмотрено изменение системы государственного контроля и надзора.

Новые формы государственного контроля будут включать переход от проверок к профилактическим мероприятиям. Также в рамках закона министерством обеспечено законодательное закрепление нормы по автоматизации системы государственного контроля, обеспечивающей формирование графиков проведения проверок. Данная норма вступит в силу с 1 января 2023 года", - рассказал министр.

Он подчеркнул, что при отсутствии такой автоматизации допускается осуществлять контроль только в отношении 5% от общего количества субъектов контроля.

Это позволит упорядочить и сфокусировать органы контроля и надзора на проблемные субъекты бизнеса, при этом снижая административное давление на законопослушных предпринимателей", - пояснил Куантыров, отметив, что данные меры позволят исполнить поручение Токаева по завершению автоматизации системы госконтроля.