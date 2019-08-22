Нур-Султан. 21 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане введен запрет на вывоз лесоматериала, передает Kazakhstan Today.

Запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сроком на шесть месяцев отдельных видов лесоматериалов (код товарной номенклатуры Внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 4401, 4403, 4404, 4406 и 4407) введен с 18 августа 2019 года", - сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов.

Запрет введен приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 29 июля 2019 года №564 "О некоторых вопросах регулирования вывоза отдельных видов лесоматериалов".

Согласно разъяснению Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИИР РК, действие приказа не распространяется в случаях, если товары, лесоматериалы, оформлены по таможенной процедуре экспорта в странах ЕС и следуют в третьи страны через территорию РК сквозным транзитом. Если товары лесоматериалы оформлены в странах ЕАЭС (РБ, РФ, КР, РА) по таможенной процедуре экспорта, с перемещением в третьи страны транзитом через пункты убытия территории РК.

Вместе с тем приказ распространяется на лесоматериалы, поступившие на территорию РК из стран ЕАЭС, ЕС и других стран мира и оформлены в РК по таможенной процедуре экспорта с перемещением в третьи страны через пункты убытия с территории РК.

Также документ распространяется на товары лесоматериалы, поступившие на территорию РК из стран ЕАЭС по единой таможенной декларации с перегрузкой на другие транспортные средства, в том числе с дроблением партий, в неопределенных таможенными органами местах и оформлены в РК по таможенной процедуре экспорта с перемещением в третьи страны через пункты убытия с территории РК.

Кроме того, запрет коснется в случае реэкспорта лесоматериалов, когда иностранные товары или товары ЕАЭС вывозятся с таможенной территории ЕАЭС через территорию РК, с перегрузкой на другие транспортные средства, в том числе с дроблением партий, в неопределенных таможенными органами местах и оформлением по таможенной процедуре экспорта.

В КГД отметили, что, в соответствии со статьей 3 Соглашения о единых условиях транзита товаров через территории государств-участников Соглашения о формировании Единого экономического пространства от 19 сентября 2003 года, при транзите товары должны:

оставаться в неизменном состоянии, кроме изменений вследствие естественного износа либо убыли при нормальных условиях транспортировки и хранения;





не использоваться в каких-либо иных целях, кроме транзита;





доставляться в сроки и места, установленные таможенными органами государств-сторон.

При транзите товаров их перегрузка на другие транспортные средства, в том числе с дроблением партий, производится в местах, определяемых таможенными органами государств-сторон.

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