В Казахстане вводится утилизационный сбор на новые и ввозимые зерноуборочные комбайны и тракторы

Нур-Султан. 10 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане вводится утилизационный сбор на вновь произведенные и ввозимые зерноуборочные комбайны и тракторы, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-служб Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, утилизационный сбор планируется вводить только на вновь произведенные и ввозимые зерноуборочные комбайны и тракторы. Данная техника производится на отечественных предприятиях и позволяет предоставить весь спектр необходимого объема для насыщения рынка без удорожания.

Если мы насытим рынок необходимой техникой, то удорожания цен сельхозпродукции не будет. Эта норма не касается сельхозпродукции и продукции растениеводства. Поэтому введение утильсбора позволит локализовать ранее импортируемые модели техники за счет создания новых и расширения уже действующих производств, снизить их себестоимость, создать полноценную систему утилизации сельхоз техники в стране. Аграриям позволит обновить парк техники за счет выдачи скидочного сертификата и льготного лизинга для приобретения отечественной сельхоз техники, сохранить стоимость отечественной техники за счет мер стимулирования и повысить уровень локализации в рамках соглашения "О промышленной сборке", - сообщил в ходе брифинга в правительстве вице-министр МИИР РК Аманияз Ержанов.

По его данным, в марте прошлого года НПП "Атамекен" поддержала введение утильсбора на сельхозтехнику после 1 июля 2019 года при условии выполнения ряда мероприятий: отсрочка введения утильсбора на 1 год; не вводить утильсбор на технику, которая не производится в Казахстане либо производится в недостаточном количестве; не вводить сбор на ранее зарегистрированную сельхозтехнику; введение субсидирования 25% от стоимости техники; разработки льготной программы для приобретения техники под низкий процент; введение программы скидочного сертификата при сдаче на утилизацию старой сельскохозяйственной техники; введение обязательств по локализации.

В МИИР сообщили, что совместным приказом Минэнерго и МИИР утверждены правила стимулирования производства самоходной сельскохозяйственной техники. Стоимость отечественной техники не увеличится, при этом в части сельскохозяйственной техники они вступят в силу только после введения утилизационного сбора.

Кроме того, предусмотрена программа по стимулированию сдачи на утилизацию вышедшей из эксплуатации сельскохозяйственной техники. Старт этой программы, где взамен старой сданной на утилизацию будет выдаваться сертификат на скидку при приобретении новой отечественной СХТ будет дан с введением утильсбора. Номинал скидочного сертификата предлагается установить в размере от 1,5 до 3 млн тенге, при использовании двух сертификатов скидка может составить от 3 до 6 млн тенге, которые можно использовать в качестве первоначального взноса в программе льготного лизинга. Затраты на транспортировку берет на себя Оператор РОП. На сегодняшний день при сдаче комбайна на металлолом компенсация составляет 300 тыс. тенге и транспортировка осуществляется самостоятельно.

Отметим, что ряд отраслевых союзов выступает против введения утильсбора. По мнению специалистов отрасли, сбор приведет к удорожанию сельхозтехники до 30%, что в свою очередь повлечет рост цен на сельхозпродукцию и снижение темпов обновления машинотракторного парка.

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