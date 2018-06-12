Астана. 12 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане в мае 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем цены на продажу нового жилья повысились на 0,3%, передает Kazakhstan Today.

"В мае 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем цены на продажу нового жилья повысились на 0,3%, перепродажу благоустроенного - на 0,2%, неблагоустроенного - на 0,1%. Арендная плата за благоустроенное жилье осталась на уровне предыдущего месяца", - сообщает Комитет по статистике МНЭ РК.

Цена на продажу нового жилья в среднем по республике составила 263 853 тенге за квадратный метр, перепродажу благоустроенного - 186 564 тенге за квадратный метр, неблагоустроенного - 115 513 тенге за квадратный метр. Арендная плата за благоустроенное жилье 1 341 тенге за квадратный метр.

По данным статкомитета, количество сделок купли-продажи жилья в январе - мае 2018 года составило 95 264.

В мае 2018 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 22 355 и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 1,5%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь - май 2018 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 5,6%.

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