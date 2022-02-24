В МФЦА предупредили о компаниях, не имеющих лицензии на оказание финуслуг

НУР-СУЛТАН. 23 ФЕВРАЛЯ - Комитет Международного финансового центра "Астана" по регулированию финансовых услуг (AFSA) сообщили о четырех компаниях, не имеющих лицензии на предоставление финансовых услуг, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Компании могли опубликовать информацию в открытом доступе, которая может ввести людей в заблуждение и создать впечатление, что эти юридические лица имеют лицензии AFSA предоставлять консультации по вопросам инвестиций или управлять ими:
- Hitbeat Music Representative Office;
- Extrum Limited;
- KBI Partners Limited;
- S-Capital Limited.
Четыре упомянутые выше компании зарегистрированы в МФЦА, но не лицензированы AFSA осуществлять регулируемую деятельность по предоставлению финансовых услуг потребителям", - предупреждают в МФЦА.
В пресс-службе отметили, что AFSA рекомендовал компаниям исправить опубликованную информацию на любых общедоступных ресурсах этих компаний, включая их веб-сайты и другие доступные для общественности ресурсы. Поскольку эта информация была опубликована в открытом доступе, AFSA считает уместным внести ясность в сложившуюся ситуацию в целях защиты интересов сообщества МФЦА и представителей общественности.
Запросы потребителей в отношении любой из четырех компаний можно направлять по адресу или по электронной почте [email protected]
AFSA рекомендует потребителям иметь дело только с компаниями МФЦА в Казахстане, которые надлежащим образом лицензированы предоставлять финансовые услуги и, следовательно, должным образом регулируются. Юрисдикция МФЦА привлекательна для ведения бизнеса, поэтому потребителям рекомендуется проверять статус лицензии на веб-сайте AFSA по адресу и избегать контактов с компаниями, не имеющими разрешения AFSA на осуществление в МФЦА деятельности, которую они рекламируют", - говорится в сообщении.
Также AFSA просит потребителей проявлять осторожность при работе с компаниями, заявляющими о связях с МФЦА и привлекающими инвестиции в криптовалюты и другие инвестиции, не имея соответствующей лицензии или разрешения от AFSA. AFSA сообщает о необходимости соблюдения осторожности и приобретения финансовых услуг только у лицензированных компаний.
Статус участника МФЦА не позволяет предоставлять финансовые услуги без наличия лицензии на осуществление регулируемой финансовой деятельности от AFSA. Важно отличать юридическое лицо, зарегистрированное/созданное в МФЦА, от юридического лица, которое уполномочено осуществлять регулируемую или другую разрешенную деятельность в МФЦА", - пояснили в пресс-службе.