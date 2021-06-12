В МНЭ рассказали о мерах поддержки малого и среднего бизнеса

НУР-СУЛТАН. 11 ИЮНЯ - На встрече предпринимателей Казахстана с представителями Евразийской экономической комиссии вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Для поддержки МСБ предоставлены налоговые стимулы, расширено кредитование, принимаются меры по дальнейшему облегчению условий ведения бизнеса", - сказал вице-министр.

Кредитование МСБ осуществляется в рамках 4 программ, таких как "Дорожная карта бизнеса - 2025", "Экономика простых вещей", "Енбек" и "Программа льготного кредитования НБ РК". До конца года в рамках данных программ планируется обеспечить финансированием более 47 тысяч проектов на общую сумму 2,5 триллиона тенге, сообщает пресс-служба МНЭ.

Впервые в 2020 году в рамках антикризисных мер было запущено рефинансирование действующих кредитов МСБ.

Субсидированы процентные ставки до 6% годовых по всем действующим кредитам МСБ в пострадавших секторах экономики на период 12 месяцев, начиная с момента объявления режима ЧС", - добавил Амрин.

По поручению главы государства продлен срок субсидирования кредитов по пострадавшим секторам экономики: с 1 апреля по 1 июля 2021 года. Планируется охватить более 6,7 тыс. проектов на сумму кредитов 425,5 млрд тенге.

По словам вице-министра, с 1 января 2020 года для субъектов малого и микропредпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы, действует освобождение на 3 года от налога на доходы. Также с 20 июня 2020 года по 30 июня 2021 года субъекты МСБ освобождены от арендной платы по объектам недвижимости, находящимся в собственности государственных и квазигосударственных организаций.

Кроме того, с 1 января 2020 года действует трёхлетний мораторий на проведение проверок с посещением субъектов малого и микропредпринимательства.

С 2014 года по 2020 годы проведены кардинальные реформы по улучшению позиций страны в рейтинге "Doing Business". В результате за 7 лет позиция страны была улучшена с 76 до 25 места по итогам 2019 года", - заключил вице-министр.

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