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В МСХ не прогнозируют роста цен на яйца и курицу

14.03.2022, 16:32 8546
В МСХ не прогнозируют роста цен на яйца и курицу
НУР-СУЛТАН. 14 МАРТА - Исполняющая обязанности директора департамента агропродовольственных рынков и переработки сельхозпродукции Министерства сельского хозяйства РК Назгуль Хатепова в ходе брифинга в СЦК сообщила, что оснований для роста цен на яйца и мясо птицы нет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ранее производители птицеводческой продукции сообщали о возможном повышении цен на продукцию из-за срыва поставок шрота, инкубационного яйца и цыплят, а также в связи с тем, что Россия ввела запрет на экспорт зерновых культур.
 

Мы производим ежегодно порядка 20 млн тонн зерновых культур. В прошлом году в связи с засухой мы получили урожай чуть ниже среднегодовых показателей, но при этом указанного объема... нам достаточно для полного обеспечения внутреннего рынка", - сказала Назгуль Хатепова.

 
Она отметила, что, по данным бюро нацстатистики, на 1 марта в Казахстане имеется порядка 9 млн тонн зерновых культур, в том числе 7 млн тонн пшеницы, также имеются зернофуражные культуры, такие как ячмень, рожь, овес. 
 

В этой связи роста цен в связи с тем, что Россия ввела запрет на экспорт зерновых культур, на яйца и курицу в настоящее время не намечается", - сказала представитель МСХ.

 

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Оснований для дефицита продуктов не имеется - МСХ

14.03.2022, 14:18 11451
Оснований для дефицита продуктов не имеется - МСХ
НУР-СУЛТАН. 14 МАРТА - Министерством сельского хозяйства на еженедельной основе ведется мониторинг обеспеченности внутреннего рынка продовольственными товарами, сообщил на брифинге в Службе центральных коммуникаций вице-министр сельского хозяйства Женис Осербай, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По оперативным данным акиматов, по состоянию на 12 марта в республике имеется порядка 1,3 млн тонн социально значимых продовольственных товаров, в том числе муки - 144 тысячи тонн, сахара - 90 тысяч тонн, риса - 39,3 тысячи тонн, макарон - 21 тысяча тонн и порядка 900 тысяч тонн овощной продукции", - заявил Осербай.

 
По его словам, запасы продовольствия обновляются и пополняются ежедневно по мере необходимости.
 

В республике достаточно сырья для производства круп, муки и других товаров, а также достаточно поголовья сельхозживотных для производства мясных и молочных продуктов", - подчеркнул вице-министр.

 
Он отметил, что практически по всем видам продтоваров потребность населения обеспечивается за счет собственного производства, а по некоторым производство значительно превышает потребность.
 

К примеру, при потреблении 1,6 млн тонн в среднем ежегодно производится более 3 млн тонн муки, при потребности 95 тысяч тонн производство риса составляет 200 тысяч тонн и т.д.", - добавил Осербай. 


Он также заверил, что в стране достаточно запасов продовольственной пшеницы как для внутреннего потребления, так и для отгрузки определенных объемов на экспорт до конца текущего маркетингового сезона.

Согласно официальным данным бюро национальной статистики, по состоянию на 1 марта 2022 года запасы зерновых и зернобобовых культур по республике составляют 9,1 млн тонн. Так, всего в наличии по республике имеется 7,4 млн тонн пшеницы (в том числе 6 млн тонн продовольственной и 0,3 млн тонн фуражной), 1,1 млн тонн ячменя, кукурузы на зерно - 144 тысячи тонн, ржи - 22,9 тысячи тонн", - заявил Осербай.


При сохранении текущих темпов производства, и учитывая традиционные объемы потребления, оснований для возникновения дефицита продуктов питания в стране не имеется, резюмировал вице-министр.

Ранее сообщалось, что пшеница в Казахстане подорожала до 130 тысяч тенге за тонну. Казахстанские мукомолы связывают это с введенным Россией запретом на экспорт зерна и требуют принять срочные меры для защиты отечественной зерноперерабатывающей отрасли, а именно - ввести ограничения и пошлины на экспорт зерна из Казахстана.

В субботу в правительстве обсудили вопросы продбезопасности и стабилизации цен. Вечером того же дня официальный представитель Минторговли Алишер Омирзак, комментируя "сахарный" ажиотаж в стране, заявил, что дефицита сахара нет.

Вчера Министерство торговли и интеграции РК вновь заявило, что в республике нет дефицита товаров.
 

Производство медпрепаратов в Казахстане становится убыточным

14.03.2022, 13:21 12841
Производство медпрепаратов в Казахстане становится убыточным
НУР-СУЛТАН. 14 МАРТА - Удорожание сырья, разрывы логистических цепочек, резкие курсовые скачки делают производство и поставку медпрепаратов убыточными, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Отрасль сталкивается с проблемами разрыва логистических цепочек и их удорожания. Для фармпродукции логистика осложняется еще и особенными требованиями хранения и транспортировки. А это значит, что себестоимость лекарств растет. Производить их, как и импортировать, становится невыгодно", - рассказала директор департамента медицинских услуг НПП "Атамекен" Назгуль Кабдрахманова.

 
По информации НПП "Атамекен", в Казахстане цены на лекарства фиксированы и утверждаются только раз в полгода.        
 

Сейчас важно, чтобы отечественное производство лекарств и поставки медикаментов в страну не прекращались. Насыщение рынка всеми необходимыми препаратами во избежание дефицита - на этом вопросе сегодня сфокусировано внимание отрасли. Индексация предельных цен на лекарства с учетом курсовых скачков позволила бы отрасли продолжить работу бесперебойно", - подчеркнула Назгуль Кабдрахманова.        

 
Поставлять лекарства становится сложно и в рамках госзакупок. По условиям договоров с "СК-Фармация" поставщики получают оплату за отгруженные лекарства только спустя 3 - 5 месяцев после фактической поставки. 
 

Сейчас субъектам фармрынка нужны "короткие" деньги, чтобы сразу направлять их в оборот. Мы все понимаем, как важно, чтобы лекарства были в наличии. У нас был опыт срочного насыщения рынка в период пандемии. Подобные меры нужны и сейчас", - отмечает Кабдрахманова.

 
В текущей ситуации НПП предлагает провести индексирование предельных цен и цен в рамках заключенных договоров с "СК-Фармация", обеспечить поставщикам оплату за фактические поставки лекарств и медизделий и рассмотреть вопрос авансирования за будущие поставки размере 50% от суммы договора. По предложениям отечественных производителей также предлагается упростить процедуру регистрации лекарственных средств, что поможет в оперативном режиме обеспечить рынок необходимыми препаратами. 

Напомним, за 2021 год в Казахстан завезли 21,7 тысячи тонн медикаментов на сумму 1,1 млрд долларов США. 
 

Курс доллара на торгах вырос до 511 тенге

14.03.2022, 12:42 13921
Курс доллара на торгах вырос до 511 тенге
НУР-СУЛТАН. 14 МАРТА - По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) курс тенге составил 511 тенге за доллар США, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Средневзвешенный курс тенге по отношению к доллару США на торгах в понедельник составил 511,06 тенге за доллар, сообщается на сайте KASE. Таким образом, курс американской валюты укрепился на 0,22 тенге.
 
По данным сайта Kurs.kz, обменные пункты страны продают доллар в среднем за 519 тенге.

По информации Нацбанка РК, объем валютных интервенций, проведенных за прошедшую неделю, составил 421,9 млн долларов США, или 59,2% от общего объема биржевых торгов. 

Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за прошлую неделю составили 240,2 млн долларов США. Доля валютных интервенций Национального банка и продаж из Национального фонда составила 92,9% от общего объема торгов", - говорится в сообщении НБРК.

 
Напомним, что 11 марта средневзвешенный курс доллара составил 510,84 тенге.
 

Скляр: реконструкция здания акимата Алматы завершится в октябре

14.03.2022, 12:13 14546
НУР-СУЛТАН. 14 МАРТА - В ходе внеочередного пленарного заседания мажилиса парламента Республики Казахстан первый заместитель премьер-министра Роман Скляр доложил о результатах восстановительных работ после событий, произошедших в Казахстане в январе текущего года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе январских событий в восьми регионах страны пострадало 42 здания государственных органов. Это города Алматы, Шымкент, Алматинская, Жамбылская, Кызылординская, Атырауская, Актюбинская и Восточно-Казахстанская области, информирует пресс-служба правительства. 
 
Как сообщил Скляр, общая сумма ущерба составила порядка 30 млрд тенге, в том числе из республиканского бюджета на восстановление 18 объектов будет направлено 28 млрд тенге. 
 

По всем объектам проведено техническое обследование, по итогам которого установлена необходимость проведения текущего ремонта 28, а также капитального ремонта и реконструкции 14 зданий. На сегодняшний день текущий ремонт на 21 объекте завершен. До конца марта будут отремонтированы пять зданий, оставшиеся два объекта - в мае и июне текущего года", - проинформировал первый вице-премьер. 

 
Вместе с тем по требующим капитального ремонта и реконструкции 14 гособъектам также ведутся работы. Согласно графику по семи зданиям завершение работ будет в марте, пяти объектов - в июне текущего года.
 

Учитывая значительные повреждения, завершение реконструкции здания акимата Алматы и ТРК "Казахстан" ожидается в октябре текущего года", - уточнил Скляр. 

 
В ходе беспорядков также пострадало имущество 1630 субъектов МСБ с заявленной суммой ущерба порядка 38,6 млрд тенге. 
 
По словам первого заместителя премьер-министра РК, в рамках исполнения поручения главы государства по возмещению ущерба субъектам предпринимательства создана Комиссия по вопросам ликвидации последствий, причиненных в результате беспорядков, которой 20 января принят механизм возмещения имущественного вреда, причиненного субъектам МСБ. 
 
Возмещение осуществляется после документального подтверждения объема ущерба региональными комиссиями при МИО. При этом в упрощенном порядке, на основании фискальных данных, предприниматели могут получить до 10 млн тенге. 
 

Выплаты производятся из резерва правительства, а также частных фондов. По состоянию на 11 марта региональными комиссиями одобрено 1192 заявки из 1630 на общую сумму 5,3 млрд тенге", - сообщил Скляр. 

 
Оставшиеся 438 предпринимателей получат возмещение после завершения процедур оценки.

Напомним, на восстановление пострадавших в январе объектов правительство выделит 8,6 млрд тенге.
 

Минэнерго обнародовало планируемый предел цены на газ на II квартал вне ЭТП

13.03.2022, 17:22 27776
Минэнерго обнародовало планируемый предел цены на газ на II квартал вне ЭТП
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 13 МАРТА - Министерство энергетики РК в проекте приказа определило предел цены на сжиженный газ на II квартал вне электронных торговых площадок, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Утвердить предельную цену сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне электронных торговых площадок, на период с 1 апреля по 30 июня 2022 года в размере 28 000,00 тенге (двадцать восемь тысяч) за тонну без учета налога на добавленную стоимость", - говорится в проекте документа.

 
Проект приказа "Об утверждении предельной цены сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне электронных торговых площадок" размещен для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА" до 17 марта 2022 года.
 

Пшеница в Казахстане подорожала до 130 тысяч тенге за тонну

12.03.2022, 18:01 44451
Пшеница в Казахстане подорожала до 130 тысяч тенге за тонну
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 12 МАРТА - В Казахстане выросли цены на пшеницу. По словам трейдеров, со вчерашнего дня элеваторы предлагают зерно по цене от 128 до 130 тысяч тенге за тонну, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Запрет на свободный экспорт российского зерна самым негативным образом повиляет на рынок Казахстана. Наиболее ощутимым эффектом станет рост цен на пшеницу, что осложнит работу мукомолов. Подорожание также коснется продукции животноводства и птицеводства. В числе других последствий - снижение объема экспорта переработанной сельхозпродукции", - сообщает портал ElDala.kz со ссылкой на вице-президента Союза зернопереработчиков Казахстана Таисию Колегову.

 
Напомним, вчера Россия запретила экспорт из страны зерна и сахара. Запрет коснется пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы и продлится до 31 августа.
 
При этом, по словам Колеговой, отгрузки в страны ЕАЭС будут возможны по специальной лицензии правительства РФ.
 

Но выдавать ее будут только в исключительных случаях, поэтому всем очевидно, что ручей российского зерна в Казахстан иссякнет. А этот объем был очень значительным: глава аналитического центра "СовЭкон" Андрей Сизов оценивает общий объем поставок в страны ЕАЭС в 0,5 млн тонн в месяц. Причем основная часть этого импорта приходилась именно на Казахстан, который в прошлом году получил собственный урожай на треть ниже обычного. Замещать недобор и пришлось импортом из России", - пишет портал.

 
Колегова сообщила, что в последние месяцы сдерживать цены на муку и хлеб удавалось только благодаря работе на российском импортном сырье.
 

Официально завезенная российская пшеница с уплатой всех налогов обходилась нам, мукомолам, на 10 тысяч тенге за тонну дешевле", - сообщила вице-президент. 

 
Стоимость российской пшеницы также сдерживала рост цен на казахстанское зерно, которое шло на экспорт, в основном в Узбекистан. Российская пшеница стоила примерно 116 тысяч тенге за тонну, казахстанская - 122 тысяч тенге за тонну. Однако сразу после информации о запрете поставок российского зерна трейдеры сообщили, что элеваторы уже 11 марта начали предлагать пшеницу по 128-130 тысяч тенге за тонну. 
 
По мнению Колеговой, это приведет к спекулятивным настроениям.
 

Как итог, мы увидим подорожание продовольственных товаров, произведенных из более дорогой пшеницы отечественного происхождения, а также кормов для животноводства и птицеводства", - заявила она в интервью.

 
По словам Колеговой, нужны срочные меры для защиты отечественной зерноперерабатывающей отрасли, а именно - введение ограничений и пошлин на экспорт зерна из Казахстана.
 
Напомним, сегодня павлодарские мукомолы потребовали ввести запрет на экспорт зерна в связи с его катастрофической нехваткой.
 

Пшеницы осталось на 2 недели: павлодарские мукомолы требуют ввести запрет на экспорт зерна

12.03.2022, 12:47 48716
Пшеницы осталось на 2 недели: павлодарские мукомолы требуют ввести запрет на экспорт зерна
ПАВЛОДАР. 12 МАРТА - Мукомолы Павлодарской области обратились к президенту Касым-Жомарту Токаеву с просьбой запретить экспорт зерна из Казахстана в связи с его катастрофической нехваткой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Если раньше они вынуждены были скупать российское зерно, то теперь, возможно, и этого не удастся", - сообщает Atameken Business News.


По словам производителей муки, внутренний рынок уже пуст.
 

Всю казахстанскую пшеницу вывозят в страны Средней Азии, да в таких масштабах, что это грозит крахом перерабатывающей отрасли. Предприниматели требуют ввести запрет на вывоз отечественного сырья", - говорится в видео.


 
За прошлый год из собранных 750 тысяч тонн пшеницы экспортировано 550 тысяч тонн, а с начала года - уже 165 тысяч.
 

Нужно срочно закрыть вывоз зерна. Хотя бы до нового угрожая, а потом чтоб ввели пошлину (на экспорт. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY)", - говорит представитель Союза зернопереработчиков Павлодарской области Жанар Серимова.

 
По словам мукомолов, традиционные рынки они потеряли. Более того, вместо казахстанской муки на рынок заходит узбекская. Они уверены, если запретить вывоз казахстанской пшеницы, предприятия не будут простаивать, не будет сокращений и увольнений, а главное - они обеспечат внутренний рынок. А пошлины на зерно способствовали бы поддержке производителей.

Напомним, вчера после введения Россией запрета на экспорт зерна и сахара Минсельхоз Казахстана заявил, что обеспеченность внутреннего рынка продуктами находится на контроле.


 

Состоялись казахстанско-американские консультации по влиянию антироссийских санкций

11.03.2022, 21:04 53661
НУР-СУЛТАН. 11 МАРТА - При содействии посольства РК в США состоялись казахстанско-американские онлайн-консультации по санкционным вопросам для минимизации негативного воздействия от антироссийских санкций США на экономику Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
От Казахстана в консультациях приняли участие представители заинтересованных государственных органов, ответственных за торгово-экономическую, финансовую, транспортную, оборонную, энергетическую и аэрокосмическую сферы, а также национальных компаний, сообщает пресс-служба МИД РК.
 
Американская сторона информировала о недавно введенных санкциях против России и об особенностях новых санкционных ограничений в торгово-экономической, банковско-финансовой и энергетической сферах. Казахстанским участникам были представлены разъяснения по различным направлениям сотрудничества с партнерами в условиях санкционного режима.
 
По итогам встречи стороны договорились продолжить консультации во избежание непреднамеренных последствий санкционной политики США для казахстанской экономики.
 

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